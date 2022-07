V sklopu niza prireditev Večina je manjšina, ki jih je organizirala Koroška dijaška zveza (KDZ), so dijaki*nje višje stopnje Slovenske gimnazije doživeli dan informativne narave. Preko delavnic judovske organizacije LIKRAT, zastopnic Visokošolskega združenja avstrijskih Romov in Rominj (HÖR) in glavnega urednika gradiščansko-hrvaškega časopisa Novi glas so dobili informacije o posameznih manjšinah v Avstriji.

Celovec Dijaki*nje so vodnike delavnic seznanili z dejstvi o slovenski skupnosti na Koroškem in njen položaj primerjali s položajem ostalih manjšin v Avstriji. Izvajalci vidijo izmenjavo znanja in izkušenj med manjšinami ključnega pomena, saj vodi do senzibilizacije, s katero spoznamo, »kaj ena manjšina ima in kaj druga potrebuje, da dobro živi.« Tako se je v ponedeljek, 4. 7., pletla solidarna vez, ki se bo obdržala v duhu in z nadaljnjim sodelovanjem.

Judovska organizacija LIKRAT (hebrejsko, pomeni približati se drug drugemu) izobražuje mlade, da vodijo delavnice v obliki pogovora. Vodila sta ga tako imenovana likratina in likratino. Pogovor je tekel o judovstvu in predsodkih, ki se pojavljajo v zvezi z njim ter o zgodovini, pri kateri se je izkazalo, da je znanje dijakov o njej precej široko. Spregovorili pa so tudi o bolj osebnih temah, npr. kakšne želje imajo za prihodnost (nekateri bodo ostali na Koroškem, drugi komaj čakajo, da bodo odšli študirat npr. na Dunaj) in o diskriminaciji, ki so jo doživljali, od neprimernih komentarjev do čudnih pogledov, namenjenih 17-letnikoma iz judovske organizacije.

O rasizmu v vsakdanjem življenju sta v delavnicah spregovorili tudi Laura in Martha Darvas, zastopnici HÖR, pri čemer sta v kasnejšem pogovoru poudarili, »da večina ljudi, še posebej v javnosti, zamolči svoj romski izvor, ker se nanj veže veliko predsodkov. Tako ta stran identitete postane postranska.« Zavedata se, da si mora njuna skupnost še priboriti najosnovnejše pravice. Mlajša generacija je pri tem na dobri poti, saj organizirajo vedno več iniciativ za krepitev skupnosti. Izkazali pa sta navdušenje nad obstojem dvojezične gimnazije in presenečenje nad visoko stopnjo koroško-slovenskih akademikov, kar si želita tudi za romsko skupnost.

Tretjo, medijsko delavnico je vodil Konstantin Vlasich, urednik na začetku omenjenega spletnega časopisa Novi glas. Dijaki*nje so se poleg učenja o gradiščansko-hrvaški manjšini preizkusili v pisanju članka. O svojem vtisu o prvem dnevu niza prireditev Večina je manjšina je Vlasich povedal: »Lepo se mi zdi, da je nastala akcija, ki so jo organizirali dijaki sami.Želijo si takšnih tem, saj jim v rednem pouku očitno manjkajo. In zdi se mi škoda, da se celo na gimnaziji za Slovence ne ukvarjajo veliko z manjšinsko politiko. To sem opazil.«

Ponedeljkov program se je končal z branjem lokalno obarvanih kratkih zgodb Konstantina Vlasicha in kratkih zgodb Ane Grilc iz njenega knjižnega prvenca Wurzelreiser:innen.

Drugega dne so dijaki*nje gledali lutkovno predstavo Happy Bones Matije Solceta ter sodelovali na njegovi lutkovni delavnici. Zadnjega dne so si ogledali film »Sence sramote« o transgeneracionalni travmi v različnih manjšinah, imeli pogovor s Katjo Sturm-Schnabl, Timna Katz je prezentirala film »Spuren/Sledi«, nazadnje pa je sledila še zaključna diskusija.