V četrtek, 18. aprila, sta bili na občnem zboru Kluba slovenskih študentk* in študentov* na Koroškem še za en mandat potrjeni kot predsednici Brina Kušej in Hanna Novak. Do spremembe v ožjem odboru je prišlo pri dveh funkcijah. Nova tajnica je Tabea Gasser (prej Lisa Mikl), nova namestnica tajnice pa je Nina Smrtnik (prej Timna Katz). Novo je, da ima klub tudi razširjen odbor, ki ga sestavljajo Daniel Stern, Christian-Eneas Sienčnik, Lisa Mikl, Timna Katz in Ina Krajger. Na prvi skupni seji nam niso še natančno povedali načrtov. Povedali pa so, da bodo to mesečno naznanjali na socialnih omrežjih.