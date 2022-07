Pozdravljeni! Ime mi je Mira Gabriel, stara sem 18 let in za en mesec sem poletna sodelavka pri Novicah, saj rada pišem, se zanimam za vse mogoče teme, rada sem na Koroškem in ker sem želela malo zaslužiti. Med počitniškim delom stanujem doma pri Strdenu v Lešah (Šentjakob), drugače pa obiskujem humanistično Gimnazijo Poljane v Ljubljani. Poleg šole se ukvarjam z gledališčem, analogno fotografijo, literaturo in filmom. Najbolj mi je všeč, ko se s temi strastmi ukvarjam skupaj z drugimi v kakšnih projektih. Fascinira me jezik, še posebej narečja. V veliko veselje pa so mi enostavno že pogovori, kuhanje, poslušanje glasbe, obiskovanje prireditev ali skok v hladno jezero.