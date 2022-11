Po dvoletnem premoru so maturantke in maturantje Slovenske gimnazije v Celovcu ponovno odprli plesno sezono in v soboto, 12. novembra, vabili na gimnazijski ples pod naslovom »Ples biserov« v Casineum v Vrbi.

Veselje pred prvim plesom po dolgem času je bilo veliko. Velika pričakovanja je izpolnil minulo soboto ples Slovenske gimnazije.

Vtis s poloneze …; FOTO: STEFAN REICHMANN

V pogovoru so nam maturanti in maturantke razložili, da so zadnje priprave pred plesom potekale bolj sproščeno, kot so si mislili. Že dan pred plesom so namreč smeli v Casineumu v Vrbi okrasiti dvorano in pripraviti vse za srečelov. V tednu pred plesom so imeli dnevno plesne vaje za polonezo s plesnim studiem Kunauer. Vložen dnevni trud se je obrestoval, saj je poloneza potekala brez pripetljajev, tako kakor tudi celoten plesni večer. Številne navzoče od blizu in daleč je pozdravila ravnateljica šole Zalka Kuchling.

… in vtis s polnočnega vložka; FOTO: STEFAN REICHMANN

Kot celoten ples je bil tudi polnočni vložek v znamenju gesla večera – Ples biserov. Plesni vložek opolnoči so maturanti in maturantke popestrili s petjem. Publiki so predstavili lastne skladbe in priredbe znanih skladb. Pri tem kreativnosti niso postavili nobenih meja in tako so med drugim v ritmu pesmi Beatlov »Yellow submarine« zapeli lastno humoristično interpretacijo pesmi, v kateri se sprašujejo, zakaj jim profesorji in profesorice želijo ukrasti maturo in da si jo bodo pridobili nazaj. Znano pesem »Under the sea« pa so zapeli v latinščini, italijanščini ter v originalu, v angleščini.

Olga Voglauer in Nadja Kramer; FOTO: STEFAN REICHMANN

Čustveno so polnočni vložek zaključili s posnetkom, v katerem so pokazali slike iz otroštva maturantk in maturantov. Ob vsaki sliki pa je bil pripisan stavek, namenjen najbližjim. V tistem trenutku niso ostala vsa lica navzočih oseb suha, so nam v pogovoru zaupali bodoči absolventi in absolventke Slovenske gimnazije.

Srečolov; FOTO: STEFAN REICHMANN

