Moški pevski zbor Foltej Hartman je praznoval 90. obletnico obstoja

V nabito polni dvorani pliberškega kulturnega doma so pevci MoPZ Foltej Hartman minulo soboto, 19. novembra, praznovali 90. obletnico zbora, ki je bil ustanovljen leta 1931. Praznovanje jubileja so zaradi pandemije prestavili za eno leto. Na koncertu so pevci predstavili obširen opus svojega znanja: ljubezenske, domoljubne, vesele in tudi partizansko pesem »Na oknu glej obrazek bled«. Navdušena publika, ki je v Pliberk prišla od blizu in daleč, je s pevci ob izvrstno pripravljenem bifeju in dobri kapljici v »Svaveji uti« praznovala vse do jutranjih ur. Slike: Blanka Kroflič