V sredo, 29. 3. 2023, je v prenovljenih prostorih v graški Mondscheingasse potekal občni zbor Kluba slovenskih študentk in študentov v Gradcu (KSŠŠG). Nova predsednica kluba je postala Magdalena Novak, ki je nasledila Jero Jagodic.

Magdalena Novak, ki je doraščala v Bekštanju, je bila nedavno izvoljena za novo predsednico Kluba slovenskih študentk in študentov v Gradcu, kjer trenutno študira tretji semester transkulturne komunikacije. Nasledila bo Jero Jagodic, ki je v zadnjih treh letih uspešno vodila klub in dosegla vse zastavljene cilje kljub težavnim razmeram, ki jih je prinesla pandemija.

Občni zbor kluba, ki je bil v lani prenovljenih prostorih, je bil namenjen pregledu dela in dosežkov zadnjih treh let. Dosedanja predsednica je poudarila, da so bila leta vodenja kluba zahtevna zaradi pandemije, a so kljub temu uspeli doseči vse zastavljene cilje. Med drugim so prenovili klubsko infrastrukturo in organizirali ponovni koncert v živo.

Jera Jagodic je dejala, da je klub s prenovo svojih prostorov naredil velik korak naprej in bil prvi študentski klub, ki je organiziral dogodke tudi preko spleta, kar je omogočilo izvedbo skoraj celotnega programa. V zadnjih treh letih se je graški odbor osredotočil na dva cilja: obnovo klubskih prostorov in organizacijo vsaj enega koncerta v klubu. Dosedanja predsednica kluba meni, da je novi odbor več kot dobrodošel, saj bodo s svežim vetrom lahko nadaljevali uspešno delo.

Novoizvoljena predsednica Magdalena Novak se je klubu pridružila po ponovni otvoritvi kluba lansko leto oktobra in se je najprej včlanila v klubski pevski zbor in razširjeni odbor. Klub ji predstavlja kraj, kjer se lahko pogovarja v slovenščini z osebami iste starosti in z istimi interesi. Novi odbor je motiviran in poln energije, da se lotijo dela, med drugim pa imajo v načrtu izdelavo klubskega blaga, kot so majice ali puloverji.

Dosedanja predsednica Jera Jagodic je novemu odboru svetovala, naj ne razmišljajo preveč o tem, kaj gre lahko narobe, ampak naj kar začnejo delati, saj se stvari lahko rešijo tudi sproti. Zaključila je s slikovito izjavo: »Če se kakšna vrata zaprejo, se nekje drugod odpre kakšno okno.«