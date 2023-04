Kaj imajo zvoni mobilnih telefonov skupnega z gestami Angele Merkel in paritvenimi plesi ptic? Ob skoraj neskončnem številu virov inspiracije skorajda ne zmanjka. Naj gre za filme, zvoke iz vsakdanjega življenja ali umetnine, vse se v tem performansu združi v kolaž in izvirnike napolni z novimi zgodbami/pomeni. Predstava je sestavljena izključno iz že obstoječih zvokov in gibov, ki jih spreminja in kombinira ter jih tako vključuje v nov kontekst.

Slike: Stefan Reichmann

»reversed refill« je prvi skupni interdisciplinarni performans Vincenza Gatte, Mire Gregorič in Mirjam Sadjak, ki postavlja vprašanje: Kako lahko iz obstoječega materiala nastane nekaj povsem novega?

Premiera bo 14. 4., ob 20.00 v k&k centru Šentjanž. Ponovitvi: 15. 4. ob 20.00 in 17. 4., ob 17.00.