15. aprila, ob 14. uri, bo Njiva zemljanov v Šmihelu pri Pliberku uradno začela drugo sezono. Že v prvem letu se je Njiva zemljanov razvila v priljubljeno izobraževalno točko, ki je naletela na veliko zanimanje in občudovanje številnih obiskovalk in obiskovalcev vseh starostnih skupin. Tudi društvo Weltacker/Njiva zemljanov, ki skrbi za novo šmihelsko atrakcijo, raste in nenehno išče nove članice in člane. »Njiva zemljanov je postala medgeneracijski kraj srečanja, kjer se prenaša znanje, se ozavešča in kjer se sklepajo prijateljstva. Vsi so vabljeni k sodelovanju,« pravi predsednik Karl Breitfuss, ki se veseli tudi številnih novosti in nadaljnjega razvoja v prihajajoči sezoni. Začetek tvori prireditev »Pomladno prebujanje na Njivi zemljanov«, kjer si ob kavi in ​​pecivu izmenjujejo semena in rastline ter dragoceno znanje in izkušnje. Ob slabem vremenu bo izmenjava semen in rastlin v bližnjem Gšeftu v Šmihelu. Dodatne informacije o dogodkih in dejavnostih najdete na www.njivazemljanov.at.