Roman Petek je predsedstvo KSŠŠK prevzel pred tremi leti na začetku pandemije. Pred letom dni je Petek, ki te dni zaključuje študij ekonomije v Celovcu, postal tudi predsednik Slovenskega prosvetnega društva Trta v Žitari vasi. Kot pravi, je medtem ugotovil, da ne moreš hkrati stoodstotno opravljati dveh funkcij, ki obe zahtevata celega človeka. »Klubsko življenje, kot smo ga poznali, v teh treh letih ni zaživelo v pravem smislu besede. Seveda si kot študent želiš žurk, ki trajajo do jutranjih ur, kar smo tudi ponujali, morda v manjšem obsegu kot v preteklih letih, smo pa imeli pester program s pomembnimi temami.« Kakšno sporočilo pošilja v svet KSŠŠK, če enega moškega na mestu predsednika kluba nasledita dve ženski? »Že dolgo nismo imeli ženske predsednice, mislim pa, da je sporočilo to, da smo odprti za vse in v 21. stoletju to, da je oseba ženskega spola prevzela vodstvo kluba, ni omembe vredna novica.«

Novi predsednici KSŠŠK Hanna Novak in Brina Kušej

Petek bo po odstopu preglednik računov kluba

Statuti KSŠŠK ne predvidevajo dveh oseb na mestu predsednika kluba, kako je torej s tem? »Kar piše v statutih, je druga stvar, gre za to, da je bilo težko v preteklih treh letih pridobiti nove člane in članice. Tako si bosta dve osebi razdelili nalogo predsedovanja, klub pa še naprej deluje kot skupina preko odbora, v katerem smo vsi enakovredni.« V tem odboru so zadnja tri leta delovali Lara Hobel, ki jo je medtem nadomestila Timna Katz (namestnica tajnice), Aleks Smolnik (blagajnik), Rok Selan, Helena Reichmann (namestnica blagajnika), Lena Kolter in Lisa Mikl (tajnica). Novi predsednici kluba sta postali Brina Kušej in Hanna Novak. Na občnem zboru so v petek, 24. marca, naznanili, da so odprti za razširjen odbor kluba, ki ga sicer statuti ne predvidevajo, bodo pa tako poskušali pridobiti nove članice in člane. Bivši predsednik Roman Petek ni več v odboru, po odstopu bo opravljal funkcijo preglednika računov. Klubskih večerov trenutno ni, zbor KSŠŠK trenutno pavzira, zanj iščejo zborovodkinjo oziroma zborovodjo. Kaj pa lahko pričakuje oseba, ki se zanima za prevzem kake funkcije v odboru? »Ni nujno, da ta oseba pride enkrat na teden v klub, pričakujemo pa, da se udeležuje sej in da se vključuje v delo kluba,« odgovarja bivši predsednik Roman Petek. Česa pa Petku v treh letih ni uspelo uresničiti in mu je tega najbolj žal? »Verjetno nekaj v smislu Slovenskih dnevov, ko je tri dni vsak dan fešta in imaš polno bajto, ki žura do jutra.«

Brina Kušej o načrtih

Nova predsednica KSŠŠK Brina Kušej že 13 let obiskuje gledališko šolo v Šmihelu. Jeseni bo Brina začela s študijem za učiteljico slovenščine in etike na sekundarni stopnji, medtem ko je Hanna Novak študentka kulturologije v Celovcu. Kot pravi Brina Kušej, si s Hanno Novak »deliva predsedniško funkcijo, vseeno pa smo vsi enakopravni v odboru«. S Hanno želita nadaljevati s prireditvami, ki so bile v preteklosti stalnice kluba, v klub pa po drugi stani želita spraviti nov veter in upata, da se bo čim več novih ljudi zanimalo za delovanje v njem.