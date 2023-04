Po dobi koronskih omejitev in kot priprava na prihodnje nastope ter koncerte so se pevke in pevci Komornega zbora SPD »Borovlje« spet odločili za strnjen pevski seminar. Konec minulega tedna so se podali v Portorož in pod vodstvom Romana Verdela intenzivno pilili pesmi, ki jih imajo letos na svojem obširnem pevskem repertoarju. Zbor čaka kar vrsta koncertov in nastopov, med drugim bo Komorni zbor SPD »Borovlje« letos praznoval dvajsetletnico obstoja, stalnici sta Petje pod lipo 9. julija pri Podnarju v Podnu in pa adventni koncert na prvo adventno nedeljo, 3. decembra, v boroveljski cerkvi. Poleg tega bo zbor med drugim pevsko sooblikoval Spominsko hojo v petek, 28. aprila 2023 v Celovcu, ter spominsko svečanost za trinajsterico obglavljenih iz občin Borovlje, Sele in Železna Kapla v nedeljo, 30. aprila, v Selah. Takšen seminar pa je tudi pravšnja priložnost za krepitev zborovske skupnosti in za spoznavanje okolice kraja seminarja in njegovih kulinaričnih in turističnih ponudb.