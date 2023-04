Z leve spredaj: Helga Emperger, Helena Verdel in Romana Verdel Zadaj: Elisabeth Holzinger, Vida Obid, Brigitte Entner, Gerti Malle, Sissi Rausch, Elena Messner in Markus Gönitzer

Nekdanji Ljudski dom v Celovcu je hiša arhitektke Margarete Schütte-Lihotzky. Prav tam je DelavnicaMUZEJ (WerkStattMuseum) pripravila razstavo o uporu proti nacizmu z naslovom Žensko ime upora, ki bo na ogled do konca aprila. DelavnicaMUZEJ želi dati prostor prezrtim gibanjem, ki jih dominantna politika spomina v Avstriji poriva na rob ali jih namerno zatira. Prispevati želi k socialno pravičnejši prihodnosti.

V soboto, 25. marca, sta v DelavniciMUZEJ goste na otvoritvi razstave pozdravila Elena Messner in Markus Gönitzer, oba člana projektne koordinacije DelavniceMUZEJ. Zveza slovenskih žena je ob 80-letnici ustanovitve Antifašistične fronte žena v Železni Kapli spodbudila avtorici Vido Obid in Heleno Verdel, da predstavita delovanje organizacije od začetkov do leta 2018. Izšla je knjiga »Glej, ta svet je tudi zate!«, del zbranega gradiva pa je predstavljen na razstavi v DelavniciMUZEJ.

Razstava je z nekaj eksemplaričnimi življenjskimi usodami žensk v ospredje postavila aktivnosti, pogum in boj tistih žensk, ki so sodelovale v uporu proti nacističnemu režimu oz. proti germanizaciji.

Otvoritev z dvema pričama časa

Priča časa Romana Verdel je pripovedovala o tragičnih dogodkih na Remšeniku.

Na prenosnih tablah so zbrane slike in zgodbe ženskega upora.

Posebno doživetje na otvoritvi razstave je bilo srečanje z dvema pričama časa, ki sta z obiskovalkami in obiskovalci delili svoje trpke spomine na vojna doživetja. Romana Verdel iz Borovelj je v vojni izgubila skoraj vso svojo veliko družino z Remšenika, saj so preživeli le trije otroci. Vojne travme jo spremljajo vse življenje, prav tako kot Helgo Emperger iz Beljaka, katere mamo so umorili, njo pa je gestapo kot mlado dekle mučil, jo za cel mesec zaprl v samico, dokler ni prišla v mladinsko celico s še štirimi dekleti. Poleg prič časa so z obiskovalci razstave spomine delile tudi raziskovalke, ki so od osemdesetih let naprej na terenu zbirale gradivo o ženskem uporu na različnih ravneh. Tako se je na otvoritvi pokazala slika tistega, kar lahko izvemo o uporu, pa tudi tistega, kar pri oblikovanju bolj celostne podobe o uporu še manjka. Tako smo npr. do sedaj le malo vedeli o usodi Jehovih prič, ki so vse od začetka zavračale hitlerjev pozdrav, (para)vojaške skupine ter vojno industrijo.

Modularni muzej partizanstva

DelavnicaMUZEJ želi svoje prostore v Domu Margarete Schütte-Lihotzky prilagoditi bodočim projektom, zato so za prihajajoče mesece načrtovane razne kampanje za zbiranje sredstev, kot npr. razstava v maju: Pokopani in pozabljeni, o življenju in umiranju rdečearmejcev na Koroškem. DelavnicaMUZEJ naj bi se razvila v modularni muzej partizanstva oz. raznih gibanj upora proti fašizmu na avstrijskih tleh. Ta novica je zagotovo razveselila marsikoga, med njimi tudi umet-nico Andrino Mračnikar, ki je julija 2022 razburila duhove z idejo, da v Celovcu potrebujemo partizanski muzej.

Sanje Andrine Mračnikar o partizanskem muzeju v Celovcu se uresničujejo.

Na ogled do 30. aprila

Razstava bo odprta vsak dan razen ob nedeljah in praznikih od 25. marca do 30. aprila 2023, od 11. do 16. ure ter po dogovoru tudi za skupine.