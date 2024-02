Septembra leta 2022 so neznanci že enkrat uničili okna dunajskega kluba. Malo pred tem, aprila istega leta, so klubašinje in klubaši stali pred zalepljeno ključavnico. Tedanji predsednik KSŠŠD Simon Urban je povedal, da so nastale stroške krili sami. Oba napada si je zabeležil dokumentacijski arhiv avstrijskega upora (DÖW). Policiji napada niso javili »zaradi nezaupanja«, pravi Urban, in ker niso videli smisla v prijavi.

Prav tako pišejo, da se klub od napadov ne bo pustil ustrahovati in bo nadaljeval s svojim antifašističnim delom.

Minuli torek, 6. 2., so proti večeru pri čiščenju klubskih prostorov v dunajski Mondscheingasse opazili, da sta bili s kamnom razbiti dve šipi. »Pri prvih dveh napadih so neznanci napadli klub z ulice Mondscheingasse, sedaj pa je napad izhajal iz notranjega dvorišča,« pravi predsednica Elsa Logar in dodaja, da so vrata na dvorišče večinoma odprta. Zadnjič so v klubu bili v soboto zvečer. Napad so javili zopet DÖW, o tem, ali bodo prijavili policiji, pa še razmišljajo. Izhajajo iz tega, da so neznanci zavestno napadli klubske prostore, in to ocenjujejo kot napad na »naše politične in manjšinske strukture«. Kakor KSŠŠD piše na družbenih omrežjih, je kamen postal del klubske družine. S tem dunajski klub želi pokazati, da se ne pusti ustrahovati s takimi napadi.

Odbor Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju. V sprednji vrsti prva z leve je predsednica Elsa Logar.