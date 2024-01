Lisa Mikl je preko izmenjave Erasmus povezala študij in ljubezen do potovanj. Poleg znanja je pridobila tudi spretnosti, ki ji bodo koristile kot bodoči učiteljici.

Lisa Mikl študira na Pedagoški visoki šoli na Koroškem. V sklopu študija je že dvakrat sodelovala v programu izmenjave Erasmus. Prvič se je pred dvema letoma odločila za italijansko mesto Bari, kjer je želela izboljšati svoje znanje italijanščine, ki ga je pridobila med šolanjem na Slovenski gimnaziji. Leta 2017 je tam tudi maturirala. V preteklem semestru pa se je odločila za izmenjavo na Norveškem, da bi doživela kontrast k Bariju in raziskala skandinavsko kulturo.

Že od nekdaj je želela koristiti program Erasmus

Pred študijem na Pedagoški visoki šoli je študirala italijanščino in biologijo na pedagoški smeri v Gradcu, vendar je že hitro ugotovila, da jo bolj zanima poučevanje mlajših otrok. Zato se je odločila za študij na Pedagoški visoki šoli na Koroškem. Lisa Mikl je ne glede na študijsko pot vedno koristila ponudbe programa Erasmus, saj ljubi potovanja.

Spoznanje za bodočo poklicno pot

Pri obeh izmenjavah se je za bodoči po­klic ljudskošolske učiteljice naučila prilagajanja novim situacijam in razvila v tem času posebno fleksibilnost. To je potrebno tudi v šolskih klopeh, pravi Lisa Mikl. Med bivanjem na Norveškem je sodelovala v programu »friluftsliv«, kar pomeni »življenje na prostem«. Večino časa je preživela v naravi in se tam naučila, kako ne škodujemo naravi, živalim in rastlinam. Tako se je še bolj zavedala, zakaj je treba pustiti v naravi za seboj vse tako, kot je bilo. Opazila pa je tudi, kako močna je na Norveškem povezanost otrok s športom in z naravo, kar je izkusila tudi med praktičnim delom na taborniški šoli.

Semester od avgusta do decembra

Semester se je za Liso Mikl začel že lani sredi avgusta, ko so kolegice in kolegi iz Koroške še imeli počitnice. Zato pa je študijske obveznosti zaključila že začetek decembra in nato imela priložnost odkrivati Norveško. Za novo leto je na severu preživela še čas s prijatelji in prijateljicami, ki so prišli na obisk. Nato se je vrnila na Koroško, kjer zdaj do marca piše zaključno nalogo o vplivu joge in dihalnih vaj na koncentracijo učencev v ljudski šoli.