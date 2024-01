27. januarja 2018, malo čez 22. uro na hokejskem igrišču na stadionu pod Košuto, so gostitelji DSG Sele prvič dvignili v zrak pokal »Karawanken Cup«. Minulo soboto so pokal osvojili hokejisti ekipe Karawanken Murmalan iz Borovelj.

Zamisel za hokejski pokal »Karawanken Cup«, ki danes združuje poleg Sel in Borovelj tudi še Šmarjeto v Rožu in Bistrico v Rožu, se je rodila 20. januarja 2017. Na prijateljski tekmi v Selah med DSG Sele in Murmalan iz Borovelj. Na tekmi je bilo minus 15 stopinj. Roman Roblek v omenjeni prijateljski tekmi je bil priča, da je zaradi nizkih temperatur razpadel hokejski pak. Sprva so v šali predlagali, da bi iz pakovih polovic naredili pokal. Iz šale pa se je nato izoblikovala ideja, da bi priredili turnir. Pokal iz dveh polovic so dejansko naredili. Vsako leto zanj igrajo tudi v prijateljski tekmi med DSG Sele in Karawanken Murmalan. Leto po tekmi, ko je razpadel pak, pa so se za drugačen pokal in za naslov »Karawanken Cup« potegovale ekipe: DSG Sele, Karawanken Murmalan, ATUS Borovlje Grizzlies in SG Kočuha/Šmarjeta v Rožu. Zamisel je bila, da imajo rekreativci možnost tekmovanj na turnirju. Vse do danes je tako, da smejo sodelovati le amaterji.

Letošnji finale »Karawanken Cupa«

V soboto, 19. 1., so v boroveljski ledeni dvorani HTC priredili finale letošnjega turnirja. Posebnost je, da je vsaka tekma derbi, saj med seboj tekmujejo samo sosednje vasi. Prvič je letos sodelovala tudi ekipa Rosentaler Eisbären, ki je na prvem nastopu osvojila 3. mesto od petih. V tekmi za 3. mesto so premagali ekipo iz Kočuhe in Šmarjete v Rožu, ki svoje domače tekme igra na Kampu Rož. Zadnje mesto je zasedla ekipa DSG Sele. V finalu pa so zmagovalca letos odločili kazenski streli. S 3:2 je finale odločila zase ekipa Karawanken Murmalan proti ATUS Borovlje Grizzlies.