Tobiasa Mistelbauerja že od malega spremlja glasba. V teku let so postali zvoki in melodije zanj več kot samo občasni spremljevalec. V mnogih zborih je aktiven kot pevec in pevovodja. Letos poleti nanj čaka doslej največji pevski izziv.

»Končno sem se lahko udeležil izbora za svetovni mladinski zbor in bil sprejet,« se veseli Tobias Mistelbauer iz Šentprimoža, ki že šest let študira v Gradcu. V več zborih je aktiven kot pevec in dirigent, že pred leti pa se je poigraval z mislijo, da bi se udeležil izbora najboljših pevcev med 17. in 26. letom starosti. »V času korone ni bilo razpisov, lani pa so povabili le pevce, ki so že prej bili del zbora.« Ker v Avstriji ni bilo avdicije, se je moral komisiji predstaviti z videoposnetkom. Po dogovoru je nadzorstvo pri posnetku prevzel njegov profesor dirigiranja na graški univerzi Benjamin Lach. Na videoposnetku je moral med drugim zapeti pesem, katere note je videl prvič in to brez spremljave klavirja.

Poleti v Nemčijo, Italijo in na Nizozemsko

Po elektronski pošti je minuli četrtek dobil sporočilo, da je prepričal mednarodno strokovno žirijo. »Seveda sem to najprej povedal družini.« Ko je vest prišla v javnost, so mu čestitali mnogi prijatelji in znanci, kar ga je zelo razveselilo, je Tobias povedal v pogovoru. Žirija je vsega skupaj izbrala 93 pevcev iz 45 držav, ki bodo sodelovali v letošnji sezoni. Začela se bo 18. avgusta in bo trajala tri tedne do 8. septembra. Skupaj z nemško mladinsko simfonijo bodo nemški, italijanski in nizozemski publiki predstavili program, ki bo vseboval Beethovnovo 9. simfonijo z evropsko himno in izvirno delo skladatelja Tana Duna z naslovom Nine – Ode to Compassion. »Skupnih vaj do prvega srečanja ne bomo imeli, pripraviti se bomo morali sami,« pravi Tobias Mistelbauer, ki je bil kot edini Avstrijec izbran v zbor.

Skoraj vsak dan na pevskih vajah

Ob ponedeljkih vodi zbor katoliškega študentskega doma, ob torkih zbor graškega slovenskega kluba. Ob sredah ga čaka vaja s študentskim zborom graške univerze in pa petje pri zboru njegovega profesorja za dirigiranje. Ob četrtkih nima vaj, ob petkih pa ga, ko se vrača domov, čaka vaja z mešanim zborom Danice. Ob sobotah od lani jeseni vodi tudi mladinski zbor Danice, ob nedeljah pa v Šentprimožu poje še pri cerkvenem zboru, poleg tega je še del koroškega in štajerskega mladinskega deželnega zbora. Za projektni zbor Mladina poje, ki bo letos nastopil na pevski reviji Koroška poje, pa je na novo aranžiral pesem Dekle na vrtu.

Kaj počenja poleg petja

Poleg pevskih obveznosti opravlja masterski študij na graški univerzi, kjer študira glasbo, italijanščino in informatiko, pedagoška smer. Pred letom in pol pa se je vpisal tudi na študij dirigiranja v Gradcu. V omejenem kratkem prostem času se po pevskih vajah rad druži s prijatelji. Pred kratkim pa je zase odkril kuhanje in peko kruha. Za to si vzame veliko časa in opaža, da mu to pomaga pri sprostitvi. Kuha pa velike količine, tako da imajo tudi njegovi bližnji nekaj od tega.