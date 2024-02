Uspele prireditve so se veselili Jože Kopeinig, Christian Urak, Veronika Kušej, Anica Lesjak-Ressmann, zborovodja Lipe Dominik Hudl in predsednik PD Lipa Martin Kuchling.

Ob kulturnem prazniku, ki ga Slovenci praznujemo 8. februarja, sta Katoliški dom prosvete v Tinjah in Prosvetno društvo Lipa iz Velikovca 28. januarja vabila na prireditev pod geslom »Narod – zdravo drevo raste iz zdravih korenin«.

Skupino akzent iz Ledinc vodi Anica Lesjak-Ressmann. Ob koncu so vsi navzoči skupno zapeli Prešernovo Zdravljico.

Prireditev v katoliškem domu prosvete v Tinjah je zaznamovalo petje vokalnih skupin Lipa iz Velikovca in »akzent« iz Ledinc. Publiko sta navdušili tudi Bistričnikovi sestri Verena in Darja Smrtnik, zdaj poročena Čertov. »Že zmeraj skupaj prepevava, na primer ob krstih ali porokah, od adventa lani pa nastopava kot duo,« je povedala Verena Smrtnik. Geslo letošnje prireditve je bilo »Narod – zdravo drevo raste iz zdravih korenin«, goste je pozdravila sodelavka Tinjskega doma Veronika Kušej: »Čeprav lahko govorimo veliko jezikov, smo lahko samo v enem jeziku res doma, v materinščini. Močne korenine so najpomembnejša osnova za rast in obstoj naroda.«

Čeprav lahko govorimo veliko jezikov, smo lahko samo v enem jeziku res doma, v materinščini. Veronika Kušej

Sestri Verena Smrtnik in Darja Čertov.

Govor Christiana Uraka

Osrednji govornik na prireditvi je bil Christian Urak (34), po poklicu profesor na Slovenski gimnaziji, doma z Buhovnikove kmetije v Nagelčah pri Šentprimožu. Ko je izvedel za geslo prireditve »Narod – zdravo drevo raste iz zdravih korenin«, je takoj pomislil na lipo. Lipa je bila tudi v središču slavnostnega govora, preko drevesa je v zelo osebnem govoru simbolično pripovedoval o svojih starih starših, koreninah, o deblu, mamici in očetu, tja do krošnje, ki so prispodoba za trenutno življenje vsakega posameznika. C. Urak: »Na zdravih vejah pa rastejo listi, ki imajo obliko srca. /…/ Trije listi se mi zdijo zelo pomembni za vsakega človeka. To so sreča, zadovoljstvo in ljubezen. /…/ Lipa, ki predstavlja narod, je lahko le zdrava, če ima liste. Duševno zdravje prihaja iz korenin, deblo ga daje naprej na veje in v liste v obliki srca.« Kljub dvajsetminutni dolžini govora napetost poslušalcev ni popustila, še med ploskanjem publike je Uraku najprej čestital rektor Tinjskega doma Jože Kopeinig. Zakaj je Kopeinig kot govornika izbral prav Christiana Uraka? »Odgovor je eden in edini – prijateljstvo.«

Govor Christiana Uraka smo posneli, slišite ga lahko na povezavi www.novice.at/podcast

Galerija: