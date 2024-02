Tamara Sadnikar živi in ustvarja v Nagelčah pri Šentprimožu, kreativnost jo spremlja že vse življenje. 9. februarja se bo nadebudna umetnica s svojimi abstraktnimi slikami prvič predstavila javnosti. Otvoritev razstave bo ob 19.00 v prostorih skupine Projektgruppe Frauen v celovški Radetzkystraße 2.

Ob pogovoru s Tamaro Sadnikar lahko nastane občutek, da je po značaju bolj mirna in zadržana oseba. Zelo premišljeno odgovarja na vprašanja in lovi prave besede, ko pripoveduje o svojem umetniškem ustvarjanju. Kmalu spoznam, da pred menoj sedi oseba, ki ne govori preveč, ima pa veliko za povedati. Kaj jo je spodbudilo, da je začela umetniško ustvarjati? »Tudi moj oče (op. Kristijan Sadnikar) je umetnik, njegove gene pač imam,« se nasmehne 24-letna umetnica. Že v ljudski šoli je bilo risanje njen najljubši predmet, nato je veliko risala s svinčnikom in pred štirimi leti je začela z akrilnimi barvami slikati na večja platna, rezultati so ji bili všeč. »Če ‘mavam’, se počutim svobodno, nimam drugih misli, enostavno ‘mavam’ in odklopim od sveta,« razkriva svoje občutke ob nastajanju slike. Tamara Sadnikar priznava, da še nima pravega lastnega stila in trenutno veliko eksperimentira. Modra je njena najljubša barva, zato je skoraj vsaka slika modra, pravega vzroka za to ni, barva ji je pač všeč. Narava je glavni vir inspiracije za njena dela. Ob sprehodu posname fotografijo kakšnega motiva, si jo ogleda , nato jo doma položi kam na stran in začne s slikanjem. Pri tem uporablja le dva čopiča in štiri barve: »Tudi druge barve sem že poskusila, a mi niso bile po volji. Vem pa, da bo zame modra barva vedno ostala pomembna.« Za eno sliko potrebuje tri dni, ustvarja po delu, zaposlena je pri organizaciji Business Frauen Center v Celovcu, ki se med drugim zavzema za več pravičnosti in odpravo neenakosti med spoloma.

Pred enim letom je napisala knjigo

Vpogled v knjigo

Knjiga, ki jo je napisala Tamara Sadnikar, ima 39 strani in nosi naslov ‘Einzigartig: Eine Reise zu deiner eigenen Persönlichkeit’. Tamara Sadnikar pripoveduje, da v njej tematizira razvoj osebnosti, primerna pa je za otroke in odrasle. Vsebuje veliko slik, ki so nastale v sodelovanju z ilustratorko. »Knjigo sem napisala tudi zase, ker me to zanima. Trenutno obstaja le v nemščni, morda bo izšla še v slovenščini. Izdala jo je brez založbe, natisnejo jo sproti, če jo kdo naroči na Amazonu.« Tamara Sadnikar pa ne ustvarja le slik, zelo rada tudi peče, zato bi rada še letos izdala knjigo o peki peciva.

O razstavi

Prav za razstavo je v zadnjem času nastalo veliko slik, Tamara Sadnikar bo pokazala izključno nova dela.

Zablaško jezero je bilo motiv za sliko, ki ji je Tamara Sadnikar dala ime »Abstraktno potovanje v dušo ob pogledu na jezero«

Že dalj časa je v njej tlela želja, da bi svoja dela predstavila javnosti na razstavi. Nagovorili so v jo službi in takoj je privolila: »Rada pokažem, kar ustvarjam, sem pa že malo živčna in upam, da bodo ljudem slike tudi všeč. Važno mi je, kaj ljudje mislijo, če pa je komu katera mojih slik zelo všeč, jo pa lahko tudi kupi.« Tri mesece bodo slike Tamare Sadnikar po predhodni najavi na ogled v Celovcu. Odprtje razstave bosta s petjem zaokrožili Tamarina sestra Irina Sadnikar in Viktoria Tanzer-Marold. Umetnico bo predstavila Melanie Bürger.