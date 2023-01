Približno 420 milijonov evrov je stala obnova avstrijskega parlamenta, v katerem so prvič imeli sejo leta 1883, ko o Republiki Avstriji še ni bilo sledu. Med drugo svetovno vojno je bila stavba na dunajski Ringstraße skoraj popolnoma uničena. Od leta 2017 do danes so »srce avstrijske demokracije« obnavljali in ga tehnično pripeljali v 21. stoletje: v celoti so renovirali 55.000 m2 površine, ki je razdeljena na 1600 prostorov. Tam od marca 2022 dela grafična oblikovalka Nadja Bučovnik (26), doma iz Goselne vasi. Slavnostna otvoritev po obnovi je bila včeraj, 12. januarja.

V zadnjih tednih in mesecih je bila Nadja Bučovnik kar precej zaposlena, saj je moralo do uradnega slavnostnega odprtja parlamenta, ki je bilo 12. januarja, biti vse urejeno in pripravljeno. Kljub temu si je vzela nekaj časa za pogovor o svojem življenju in vsakdanu na Dunaju ter o delu v parlamentu.

Iz pisarne v palači Epstein ima Nadja razgled na Heldenplatz.

Nadja Bučovnik ima dve sestri in enega brata, skupaj so odraščali na kmetiji v Goselni vasi. Že v šolskem času se je angažirala pri Koroški dijaški zvezi, tam je prvič ustvarila plakat za neko prireditev. »Prvi plakat sem naredila v wordu, ker nisem vedela, kako to sploh gre. Oblikovanje mi je bilo pa zelo všeč,« se spominja Nadja, ki je po nižji stopnji Slovenske gimnazije maturirala na dvojezični trgovski akademiji v Celovcu. Ker po maturi najprej ni dobila študijskega mesta na višji strokovni šoli v Gradcu, je eno leto na Dunaju študirala arhitekturo, tam je prvič imela tudi pouk risanja. Pri drugem poskusu je dobila mesto na strokovni šoli v Gradcu, kjer je študij informacijskega dizajna zaključila februarja 2021. Poleg izobrazbe je tedaj začela delati pri grafični agenturi, kjer se je ukvarjala z velikimi prireditvami, festivali in eventi. Ko je prišla korona, ni bilo več eventov, zaradi tega je Nadja to delo izgubila. Po končanem študiju se je preselila na Dunaj in našla službo pri neki drugi grafični agenturi. Malo zatem se je prijavila na prosto delovno mesto v avstrijskem parlamentu. Morala je opraviti sprejemni izpit, na razgovoru za delo so bili člani komisije navdušeni nad Nadjino bachelorsko nalogo. Idejo za nalogo je dobila ob igri lutkovne skupine iz Dobrle vasi, pri kateri je sodelovala pred desetimi leti. Iz te lutkovne igre na temo resursi in onesnaževanje narave je Nadja za zaključno nalogo ustvarila knjigo za otroke. Nastala je knjiga, ki jo lahko vsak otrok oblikuje sam in tako budi kreativnost in fantazijo. »Vodji oddelka, kjer zdaj delam, je bilo tudi zelo všeč, da sem v nalogi pokazala tudi svojo koroško-slovensko identiteto,« pripoveduje Nadja.

Oddelek, na katerem dela, se imenuje »Corporate design public relations Kunst und Kultur«, pristojni so za razne publikacije, oblikovanje prireditev in za videz parlamenta navzven. Poleg obnove stavbe parlamenta so se odločili tudi za obnovo dizajna, logotipov in tako dalje. Nadja pa je tudi sodelovala pri nastajanju potujoče razstave »Parlament on Tour«, ki bo potovala po Avstriji in vabila ljudi, naj si ogledajo novi parlament.

Od lani septembra ima Nadja fiksno nastavitev v parlamentu, trenutno je med drugim odgovorna za več kot 130 informacijskih monitorjev (info-screens) v celotnem parlamentu. Na teh monitorjih objavljajo razna navodila, termine in načrte za obiskovalce, poslance in vse ljudi, ki delajo v parlamentu ali ga obiščejo.

Koordinacija teh monitorjev je bila za Nadjo v zadnjih tednih težišče njenega dela. Lani so imeli že od novembra naprej v parlamentu poskusno fazo, simulirali so seje državnega zbora, vodenja ali delavnico demokracije za šolarje. Vse, kar pri simulaciji ni optimalno funkcioniralo, so izboljšali in popravili. V zadnjih tednih so imeli več dni s takimi simulacijami: »Sprva je še to ali ono šlo mimo, a to je seveda smisel takih simulacij, da se lahko napake popravijo,« pravi Nadja.

Eno težišče obnove parlamenta je bilo, da je novi parlament brez ovir. Pri stopnicah so dogradili dvigala, stranišča so temu primerno urejena, vodilni sistemi olajšajo orientacijo osebam, ki slabo vidijo. Nadja pravi, da morajo tudi pri oblikovanju vsebin za monitorje in tiskovine zelo natančno paziti, da so brez težav dostopne in razumljive za vsakogar. Nihče naj ne bo več izključen; če kdo ne vidi ali ne sliši, imajo alternative, da lahko vsak/vsaka pride do željenih informacij. Novo v prlamentu je med drugim tudi, da so dogradili center za obiskovalce s stalno razstavo o parlamentu, demokraciji in nastanku zakonov. Nova je tudi restavracija »Kelsen« v prvem nadstropju, poimenovana je po Hansu Kelsnu, »očetu« avstrijske zvezne ustave. Izgradili so tudi ponudbo vodenj po novem parlamentu. Vstop v parlament bo tudi po dnevih odprtih vrat (14. in 15. januar) za vsakega brezplačen.

Nadja pravi, da je trenutno še veliko stresa, saj končujejo publikacije, načrtujejo vsebino infoscreenov. Zjutraj imajo vsak dan kratek pogovor o poteku dneva z ostalimi v timu. »Trenutno se pa toliko dogaja, da hitim z enega termina na drugega,« pravi zelo motivirana Nadja Bučovnik.

Svojo pisarno ima v palači Epstein tik ob parlamentu, kjer je bila v zadnjih dneh skoraj vsak dan. Tam je bila tudi med obnovo, ko je bil parlament eno samo gradbišče. »Novi parlament je res zelo lep in zelo vabljiv,« meni Nadja. Delo v parlamentu je Nadji »ekstremno« všeč: »Nisem mislila, da bom nekoč delala v taki inštituciji, tega dolgo nisem realizirala, ker je vse šlo zelo hitro. Malo je to kot v šolskih časih, ko sem oblikovala tiskovine za prireditve Koroške dijaške zveze. Delo tukaj je zdaj malo podobno, samo pač veliko večje. Na vsak način je to zame velika čast, da lahko tukaj delam in da so se odločili zame.« Delo ima rada tudi zato, ker jo vsak teden čaka nekaj novega, ker je zelo raznoliko in ni klasična služba, pri kateri ves dan sediš za računalnikom. »Imam občutek, da lahko s svojim delom dam ljudem tudi nekaj nazaj. Če na primer oblikujem razstavo o pomembnosti demokracije in si jo ogledajo, je to že lep občutek,« je ponosna Nadja.

Oblikovala je že plakate za številne prireditve, med drugim za Slovenske dneve KSŠŠG ali za festival Acoustic Lakeside. Na vprašanje, od kod ima to kreativno žilico, Nadja omenja strica, ki je rad fotografiral, pa tudi dedka, ki je veliko pisal. »Kreativni ljudje so me vedno fascinirali.« Nadja pravi, da je bila že v vrtcu kreativna, igrala je violino in kitaro in kasneje sodelovala pri lutkovni skupini SPD Srce v Dobrli vasi.

Rada bi si vzela spet več časa za oblikovanje plakatov in tiskovin za društva, ker si lahko pri oblikovanju pusti malo več prostosti kakor v službi. Lahko tudi stopite z njo v stik in odvisno od obsega naloge se bo potrudila.

Nadja Bučovnik pred parlamentom, ko je bilo tam še gradbišče.

Nadja je vedela, da bo nekoč živela na Dunaju, ker rada živi v velikem mestu, kjer je vedno kaj novega na ogled. Vsakih par tednov pa rada pride domov v Goselno vas, da se malo pomiri in uživa kontrast do velemesta. »Na Dunaju mi najbolj manjkata družina in domovina,« pravi Nadja.

V prostem času rada hodi na koncerte in se druži s prijatelji, lotila se je spet igranja violine in kitare. Zelo hvaležna je, kako se je njeno življenje razvilo, upa, da bo lahko sodelovala pri številnih zanimivih projektih. Pravi pa tudi, da bi bilo lepo, če bi spet imela malo več prostega časa.

Na Dunaju hodi tudi rada v Klub slovenskih študentk in študentov, da obdrži stike s koroškimi Slovenci. Prva večja prireditev v novem parlamentu je bila božičnica za sodelavce, kjer so bili tudi poslanci in poslanke. Nadja Bučovnik: »Tam sem prvič imela občutek, da res delam v parlamentu.«