Geopark Karavanke je na Peci dobil svoje središče: minulo sredo so z deželnim glavarjem Petrom Kaiserjem uradno odprli center za obiskovalce Geoparka Karavanke in panoramsko restavracijo. Glavne zasluge za to ima Franc Skuk.

Pogled nazaj, v april leta 2004, v čas, ko je Republika Slovenija bila le nekaj dni pred vstopom v Evropsko unijo. Pripravljali so številne slovesnosti ob tem zgodovinskem dogodku. Še posebej je odmeval vstop Republike Slovenije v združeno Evropo v pliberški in mežiški regiji, kjer so čezmejno sodelovanje gojili že v času, ko čezmejno sodelovanje in povezovanje še ni bilo deležno evropske politične in finančne podpore.

Na pobudo tedanjega predsednika deželne EL Vladimirja Smrtnika in pliberškega kulturnega referenta Jurija Mandlaso takrat ustanovili Delovno skupnost (DS) »Dežela pod Peco/Petzenland«, županja in župani občin Suha, Pliberk, Bistrica pri Pliberku, Globasnica, Dravograd, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mežica in Črna pa so na slovesnosti pri mejnem prehodu Mežica (Reht) ta projekt podprli s podpisom na posebni listini – ob navzočnosti tedanjega predsednika avstrijskega parlamenta Andreasa Khola in takratnega predsednika slovenskega državnega zbora Boruta Pahorja. Tako je s podpisom te listine zamisel o čezmejnem povezovanju in sodelovanju v kraljestvu kralja Matjaža na obeh straneh meje dobilo prvo perspektivno mednarodno pogodbeno obliko.

Sledil je Geopark Karavanke

Franc in Andreja Skuk, v krogu direktor Geoparka Karavanke Gerald Hartmann, ki je slovesno otvoritev povezoval dvojezično.

Leta 2007 je prišlo do temeljite preusmeritve, iz DS »Dežela pod Peco/Petzenland« je nastal Geopark Karavanke. Občinam, ki so sodelovale že pri ustanovitvi »Dežela pod Peco/Petzenland«, so se pridružile občine Sele, Železna Kapla, Galicija, Žitara vas in Labot. S tem se je poselitev območja Geoparka razširila na 53.000 prebivalcev. Leta 2013 je Geopark Karavanke, kateremu predseduje bivši suški župan Gerhard Visotschnig, postal član Evropske in Svetovne mreže geoparkov, ki trenutno vključuje 177 geoparkov iz 46 različnih držav. Leta 2015 je bil Geopark Karavanke, katerega kot direktor zelo angažirano, transparentno in uspešno vodi Gerald Hartmann, pranečak pesnice »libuškega puela« Milke Hartman, še posebej počaščen: pridobil si je laskavi naziv »Karavanke UNESCO Globalni Geopark«.

Zelo pomembno je, da sodelujemo tudi s Slovenci na oni strani meje. Franc Skuk

Poklon Angeli Piskernik

Osrednjo vlogo ima center za obiskovalce Geoparka Karavanke. Pri tem je še posebej razveseljivo, da je s svojimi deli predstavljena tudi vizionarska naravoslovka ter rojena Kapelčanka Angela Piskernik (1886–1967), ki se je že v začetku 60. let prejšnjega stoletja zavzemala za ustanovitev čezmejnega naravnega parka.

Glavno zaslugo za uresničitev obeh novih atrakcij na Peci ima Franc Skuk, ki je skupaj z ženo Andrejo pred več kot desetimi leti s svojo preudarnostjo in zavzetostjo omogočil, da se je Peca skopala iz težav. Pri tem je imel, kot je poudaril, v Petru Kaiserju odločilnega zagovornika – medtem ko je Kaiser menil, da je bil na začetku sicer skeptičen, zato pa je danes toliko bolj vesel, da je bil Skuk, kateremu je čestital tudi deželni svetnik Martin Gruber, vztrajen. V izjavi za Novice pa je Skuk povedal še: »Na Peci še dolgo nismo zaključili z delom. Naslednji korak je: ljudje morajo biti zadovoljni.«