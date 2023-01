S koncem leta 2022 je Vladimir Čeligoj, sodelavec Ministrstva za gozdarstvo, kmetijstvo in prehrano Republike Slovenije, šel v pokoj in s tem oddal tudi nalogo koordinatorja Agraslomak. Nova koordinatorka je Lidija Lipič-Berlec.

Agraslomak je manjšinska koordinacija slovenskih zamejskih kmetijskih pobud in organizacij. Nova koordinatorka je Lidija Lipič-Berlec, zaposlena na oddelku oz. v službi za EU-koordinacijo in mednarodne zadeve. Kot bivša sodelavka direktorata za kmetijstvo in vodja sekcije za kmetijske trge je z vprašanji in izzivi evropske kmetijske stvarnosti in prekomejnega sodelovanja najbolje seznanjena. Novo službo in vse z njo povezane izzive je z veseljem sprejela, kajti rojeni Prekmurki, zibel ji je tekla v kmečki družini v vasi Tešanovci pri Moravskih Toplicah, pogled čez mejo ni tuj, saj tako v Avstrijo, na Madžarsko ali Hrvaško pot ni dolga. Seveda pa se hoče čimprej in temeljito tudi osebno seznaniti z zamejsko kmetijsko stvarnostjo in poslanstvom Agraslomak.

Prva priložnost za to je bila meseca decembra 2022 v Tinjah na predstavitvi Kmečkega koledarja KIS za leto 2023, kamor je spremljala svojega predhodnika Vladimirja Čeligoja, ki je posebej zaslužen za delovanje Agraslomak. V Tinjah so bili navzoči zastopniki vseh zamejskih kmetijskih pobud iz Porabja, Gorskega Kotarja, Furlanije-Julijske krajine in Koroške. Spoštljivi odnosi, enakopravno sodelovanje in dialoško iskanje skupnih rešitev so za Lidijo Lipič-Berlec bistveni.

Po maturi na Srednji kmetijski šoli v Rakičanu je Lidija Lipič-Berlec na biotehniški fakulteti v Ljubljani zaključila študij agronomije in se zaposlila na kmetijskem ministrstvu, kjer se je med drugim ukvarjala tudi s čebelarstvom. Lidija Lipič-Berlec je poročena in mati dveh otrok, rada hodi v hribe in zelo ljubi ples. Če je le mogoče, se vrača na domačo kmetijo v Prekmurju, na kateri pridelujejo buče in žitarice.