V sredo, 18. 5. 2022, je bil v Mladinskem domu v Celovec redni občni zbor Slovenskega šolskega društva, ki je bil predvsem v znamenju predaje predsedništva v mlajše roke in odhoda zasluženih odbornikov.

Iz tajniškega in blagajniškega poročila je bilo slišati, da je v zadnji mandatni dobi predvsem pandemija ovirala redno delovanje. Avguštin Malle se je na začetku spomnil dolgoletnega ravnatelja Jožeta Blajsa, katerega prerana smrt je zapustila veliko vrzel, ter bivšega vzgojitelja v Mladinskem domu Matevža Wieserja, ki smo ga komaj nekaj ur poprej pospremili na njegovi zadnji poti. V svojem poročilu je Malle povzel razvoj društva od časa, ko je leta 1974 postal član odbora in tedaj še pod vodstvom Francija Einspie­lerja zastavljal nove smernice za društveno delovanje, za razširitev dejavnosti na predšolsko vzgojo in s tem za ustanavljanje dvojezičnih otroških vrtcev. V smislu statutov Slovenskega šolskega društva je Malle s svojim delom merodajno prispeval k ohranitvi slovenskega jezika in s tem tudi slovenske manjšine na Koroškem. Leta 1991 je prevzel mesto predsednika in čez 30 let z drugimi odborniki vzorno vodil in usmerjal razvoj društvenih ustanov. Čeprav je včasih vel bolj oster veter in deželne in državne oblasti niso bile vedno naklonjene koroškim Slovencem, so se obrestovale vizije in vsa vztrajnost odbornikov. Trije vrtci SŠD, v Celovcu, v Škofičah in v Šentprimožu so postali nepogrešljivi del predšolske vzgoje, saj skrbijo v njih z velikim angažmajem in z doslednim izvrševanjem jezikovno-pedagoškega koncepta za naše najmlajše. Pod vodstvom A. Malleja in po zaslugi Jožeta Blajsa, ki je bil gotovo gonilna sila in so mu bili dom in vrtci vedno srčna stvar, se je Mladinski dom z iskanjem smiselnih sinergij razvil iz klasičnega internata v pravi mladinski center, ki brez dvoma skupaj s šolskimi ustanovami v neposredni bližini tvori smiselno celoto predšolske, šolske in obšolske dejavnosti.

Štefan Pinter, Avguštin Malle in Danilo Prušnik

Gusti Gasser se je A. Malleju v imenu odbora zahvalila za ves njegov angažma in trud. Ravno tako sta dolgoletna odbornika Danilo Prušnik in Štefan Pinter oddala svoji funkciji. Tudi ona dva sta desetletja s svojim nevsiljivim in premišljenim načinom spremljala, usmerjala in sooblikovala dejavnosti SŠD. Tudi po tej poti velja zahvala vsem trem za zavezanost in nesebično dolgoletno zavzemanje za interese Slovenskega šolskega društva.

Novi predsednik Gašpar Ogris-Martič pa je poudaril, da v ospredju delovanja društva ostaja ohranitev in nadaljnja posodobitev te pomembne infrastrukture in iskanje odgovorov na nove izzive današnjega časa tako na pedagoškem kot na ekonomskem področju.

Novo izvoljeni odbor SŠD (od leve proti desni): Eda Velik, blagajničarka, Gerlinde Nadrag-Blajs, tajnica, Gašpar Ogris-Martič, predsednik, Barbara Rovšek, podpredsednica (zastopnica vrtca Minka), Gusti Gasser, namestnica blagajničarke, Mili Hudl-Kunčič, odbornica (zastopnica vrtca Sonce), Jan Brumnik, pregledovalec računov, Filip Ogris-Martič, namestnik tajnice, Dunja Sturm, pregledovalka računov. Na sliki manjka Kristijan Sadnikar, odbornik (zastopnik vrtca Pika).

Vir slik & poročila: Slovensko šolsko društvo