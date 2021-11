»Dokler bodo nekateri gospodje verjeli, da so bog, bom feministka« je stavek, ki ga je mogoče še do 31.oktobra prebrati na stolpu mestne župnijske cerkve svetega Egidija in istočasno najvišjem gradbišču sredi Celovca. Gre za projekt kulturne iniciative »Ins Freie / Na prosto«: umetnost za vsakega sredi družbe. Pogumnemu zagovoru feminizma, ki se postavlja proti patriarhalnim strukturam, je na pobudo društva »Barba« z Alino Zeichen na čelu sledil daljši projekt v Novicah, ki se ga je udeležila tudi Zveza slovenskih žena. Tedensko se je tako tudi v Novicah pojavil stavek, ki naj opozarja na nepravilnosti v naši družbi. Na dejstvo, da so ženske tudi v zahodnih državah sveta v 21. stoletju ujete v patriarhalnih strukturah, ki so se med pandemijo še zaostrile, je bilo v spletni obliki poudarjeno na letošnjem mednarodnem dnevu žena, na katerega je vabila Zveza slovenskih žena (video-posnetki na voljo pod www.zenske.at).

Daniela Topar, predsednica Zveze slovenskih žena

Že pred pandemijo je bilo jasno, da imamo tudi v naši družbi še vedno razlike v dohodkih. Več kot 30 odstokov žensk v Evropski uniji dela s skrajšanim delovnim časom, ker ob tem opravljajo dela doma; oskrba otrok in nega starejših je neplačano delo, ki ga družba ne ceni v zadovoljivi meri. Vse to kasneje seveda tudi vpliva na pokojnine. Poleg tega se je med pandemijo povečalo tudi nasilje nad ženskami – v Avstriji je bilo letos že 22 umorov žensk. V vidni obliki je treba nenehno opozarjati na zaskrbljujoče stanje v naši družbi, istočasno pa je treba krepiti tudi žensko samozavest, kar bo del letošnjega seminarja Zveze slovenskih žena, ki bo potekal meseca novembra v Portorožu.

Alina Zeichen, predsednica Kulturnega društva Barba

25. oktober je bil dan enakega plačila – Equal Pay Day. Od tega dneva naprej ženske v Avstriji delajo zastonj. Treba je še mnogo narediti, ne samo pri plačilu, temveč na neštetith drugih področjih. Velikokrat slišim, da v umetnosti ni žensk. Skozi svoje delo vem, da so mnoge ženske tudi umetnice. V poklicih se ženskam ne verjame, da kaj znajo, sploh če gre za vodilne funkcije. Letos smo imeli v Avstriji že 22 femicidov. Še večje je število poskusov umora žensk, veliko se jih še danes bori za življenje. Ob tem smo v pandemiji videli, da največ dela leži na ramenih žensk. Poklic, home office, home schooling, oskrba otrok in starih, doma funkcionirati, kuhanje, čiščenje. Nekateri še zmeraj mislijo, da je to vse ženska zadeva. Veseli me, da so KD Barba, Zveza slovenskih žena in Novice naredili to akcijo, saj je tema tudi med koroškimi Slovenci važna. Cilj je dosežen, ko lahko rečemo, da spol ni več odločilen, ko mislimo samo na to, če je človek dober, prijazen in če kaj zna. Ko spol, barva kože, spolna orientacija, religija niso več merodajni. Feminizem je samo en korak v smer izpolnjevanja človekovih pravic.