Po Svečah, Sinah, Zgornjih Krajah, Podsinji vasi, Šentjanžu ter Sali, Polani in Spodnji Bistrici smo letos spoznali kulturno dediščino Mač.

Okoli 20 tablic so v popoldansko-večerni delavnici pripravili mladi in tudi starejši »kreativni ustvarjalci« naše občine. Naša gostiteljica je bila družina Oštin ml. Na tem mestu izrekamo Rezki, Tomiju ml. in sinu Petru najlepšo zahvalo.

Ob krasnem poletnem vremenu smo se podali v soboto, 19. avgusta 2023, ob 16.00 po poteh hišnih imen po idiličnih Mačah. Pod strokovnim vodstvom Tomija Partla st. in Tatjane Feinig smo izvedeli za razne zanimive zgodovinske podatke o vasi in razlage pomena imen. Prav vsem lastnikom starih kmetij smo v imenu Volilne skupnosti/Wahlgemeinschaft podarili ročno oblikovane unikatne tablice z napisom njihovega domačega (vulgo) imena. Pohodniki smo se zbrali pred četrto uro pri Žihru, blizu stare šentruperške cerkve. Po dobrih dveh urah smo zaključili prireditev pri Adamiču. Na tem mestu gre najlepša zahvala družini Hedenik za gostoljubje!

Ob prijetnih pogovorih in zasluženi mavžni se je iztekla ta zanimiva prireditev naše Volilne skupnosti Bistrica v Rožu/Wahlgemeinschaft Feistritz im Rosental.

~Tatjana Feinig