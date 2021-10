23. in 24. junija 1995 je prvi letnik maturantk in maturantov opravil zrelostni izpit na Dvojezični zvezni trgovski akademiji v Celovcu. Lani je koronska pandemija preprečila 25-letnico mature, zato so pol­okrogli jubilej proslavili letos ob 26-letnici uspešno zaključene izobrazbe na tej šoli. S prijetnim druženjem in imenitno večerjo v restavraciji ob Breškem jezeru so čas zavrteli nazaj v 90. leta prejšnjega stoletja. Spomini na tegobe šolskega časa se pozneje izkažejo kot lepi, če ne najlepši časi sploh, rišejo nasmehe na obraze dvanajstih absolventov srečanja. V prvem letniku je bilo 17 maturantk in maturantov, razrednik je bil veroučitelj Rupert Gasser, ki po tem letniku ni nikoli več prevzel funkcije razrednika. Sam bog ve, zakaj! Ob živahnem druženju so pomirjeno ugotovili, da bo 30-letnica mature že čez štiri leta.