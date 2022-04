Po dveletni pavzi je bila na Radišah na velikonočno soboto, 16. aprila, zopet tradicionalna velikonočna baklada. Kres so v soboto popoldne postavili možje z Radiš in okolice. Povedali so, da tako mogočnega kresa še niso imeli.

Približno sedem metrov visok je bil letošnji velikonočni kres na Radišah. Dve leti tradicionalne velikonočne baklade zaradi pandemije ni bilo, letos so domačini znova postavili kres. Velikonočno baklado organizira Slovensko prosvetno društvo Radiše, predsednik je Aleksander Tolmaier: »Kakor se jaz spominjam, društvo to organizira že približno štirideset let. Prej so še posamezne radiške vasi v okolici imele svoje velikonočne kresove.« V prvih letih je imelo SPD Radiše svojo baklado tudi v Tucah in Rutah, kasneje so se ustalili na Radišah, na travniku ob cesti, ki vodi v vas. Zdaj je kres že okoli petnajst let na farovškem travniku. Posebnega razloga, da je velikonočni kres prav na Radišah tako mogočen, ni. »To se je razvilo v zadnjih letih,« pravi Tolmaier. Za kres se porabi kar dosti lesa, darujejo ga kmetje iz okolice. Bakle nastanejo že nekaj tednov prej, da je dovolj časa, da se lahko posušijo. Naredili so jih kar štirideset, delajo jih v Tucah pri Kopajniku. Začetek letošnje baklade je bil ob pol desetih zvečer, po vstajenju v radiški farni cerkvi. Pred kulturnim domom so porazdelili bakle, nato jih je pred farovžem blagoslovil župnik Marjan Plohl. Bakle so nato prižgali in nesli do kresa, ki se je zaradi močnega vetra takoj vnel in gorel. Več sto ljudi je prišlo na letošnjo velikonočno baklado. Pridejo iz doline, bližnjih krajev in sosednjih vasi. Društveniki imajo za goste pripravljeno pijačo in prigrizek. Rafael Sadjak pomaga že več let: »Ta velik kres iz razcepljenih drv je naša šega na Radišah. Že od malega vem, da je to tako.« To je nekaj posebnega.«