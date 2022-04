Odbojkarji SK Zadruga Aich/Dob so na velikonočno nedeljo v finalni seriji na štiri dobljene tekme v zvezni odbojkarski ligi AVL drugič zgubili proti moštvu UNION Raiffeisen Waldviertel. Pred domačo publiko v areni Jufa v Pliberku utrpeli poraz z 1:3 v setih.

Finalna serija za naslov avstrijskega prvaka se je za odbojkarje SK Zadruga Aich/Dob začela z gostovanjem v športni dvorani v Zwettlu, kjer so proti moštvu Union Waldviertel podlegli z 1:3 v nizih. Naslednja tekma, ki je bila na sporedu v nedeljo v Jufa areni v Pliberku, se je prav tako končala z 1:3 za goste iz Nižje Avstrije. Nedeljski dvoboj se ni začel po okusu navijačic in navijačev Dobljanov, ki so med celotno tekmo skrbeli za dobro vzdušje. Prva dva niza dvoboja sta se končala s 14:25 in 19:25 za goste. Tudi tretji set se je začel obetavno za goste, ki so začasno vodili že s 15:20. Toda Dobljanom je še uspelo niz odločiti zase. V dvorani je bilo znova začutiti upanje. Razvil se je izredno napet in izenačen četrti niz, ki pa se je bolje končal za goste. Poleg odbojke na zelo visoki ravni so gledalke in gledalci ta večer sledili tudi plesnemu vložku, ki so ga prispevali plesalke in plesalec plesnega studia Kunauer.

Okoli 800 navijačev in navijačic je spremljalo domačo tekmo.

Športni direktor Martin Micheu je v pogovoru pojasnil, da je razočaran s potekom dosedanje finalne serije. Pristavil je, da so poškodbe prispevale svoj delež in da ima ekipa kratke faze, v katerih igra zelo dobro, kljub temu pa je še oddaljena od običajne forme. Četudi je nasprotnik trenutno na dobri poti, da osvoji naslov prvaka, Micheu ve, da serija še ni odločena. Ekipa lahko igra bolje, zato upa, da bodo to tudi pokazali. Naslednji dvoboj v domači areni Jufa bo v nedeljo, 24. 4., ob 20.20.