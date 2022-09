Letos bo 25. septembra Urad za spomeniško varstvo že štiriindvajsetič s partnerji organiziral dan spomenika. Urad za spomeniško varstvo bo ponudil pribl. 300 prireditev, od tega jih bo 19 na Koroškem, dve med njimi dvojezični. Program bo raznolik: obiskovalci se bodo lahko udeležili vodenih ogledov, dnevov odprtih vrat, otroškega programa ipd.

V gostišču Stara pošta v Bistrici na Zilji si lahko ogledate potujočo razstavo Kraljevi kozolci. Razstava prihaja iz Slovenije, nosi ime mednarodno priznanega arhitekta Nika Kralja (ki je imel obsežno fotografsko zbirko kozolcev iz Slovenije in zamejstva) in bo dopolnjena s primeri kozolcev iz Ziljske doline. Razstavo je pripravila Alenka Stražišar Lamovšek, na otvoritvi ob 14. uri pa bo prisotna tudi hčerka Nika Kralja.

V Zgornji vasi pri Kostanjah je v nekdanjem župnijskem gospodarskem poslopju razstavljenih 480 predmetov, ki so jih pri kmečkih opravilih uporabljali do sredine 20. stoletja. Razdeljena so na tri tematska področja: gozdarstvo, rokodelstvo in ženska opravila. Vodstvo po razstavi se bo začelo ob 14.00 oz. ob 14.30.

Podroben program prireditev ne bo natisnjen v obliki papirnate brošure, temveč ga boste našli na www.tagdesdenkmals.at.

Partizanska spomenika

Partizanski spomenik v Velikovcu; Foto: BDA/Petra Laubenstein

Omenimo naj še prireditev Društva Peršman, ki je za dan spomenika pripravilo posebno prireditev, ki se bo začela ob 13.00 na pokopališču v Šentrupertu pri Velikovcu, ob 15.30 pa se bo nadaljevala na Peršmanovi domačiji. Leta 2022 bo partizanski spomenik z dvema lokacijama – pri Peršmanu in v Šentrupertu – obhajal polokrogli jubilej. Pred 75 leti, leta 1947, je bil kip slovesno odkrit na pokopališču v Šentrupertu pri Velikovcu. Spomenik je od leta 2019 pod spomeniškim varstvom. Na mednarodni dan spomenikov bodo skupaj s strokovnjakinjami in strokovnjaki na dveh lokacijah osvetlili vlogo spomenikov v spornih kulturah spominjanja. Dogodek bo spremljal kulturni program, za prevoz med obema lokacijama je poskrbljeno. Za prireditev je bila oblikovana začasna pop-up razstava o pomenu spomenikov, ki bo na ogled na obeh lokacijah.Več informacij o prireditvi in prometnih povezavah najdete na spletu: www.persman.at