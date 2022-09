Po dolgem premoru pevskega delovanja sta Mladinski zbor Danica in Otroški zbor Danica po veliki noči začela z rednimi vajami. Kmalu zatem sta zbora oblikovala dvakrat šmarnice v celovški stolnici, birmo v Šentprimožu in zaključila pevsko sezono s koncertom, pri katerem so sodelovale tudi »Zvezdice Danice« in »Sweethearts« iz Dobrle vasi.

Od 31. avgusta do 4. septembra pa sta zbora odšla v Ankaran na zborovsko delavnico. Namen delavnice je razširitev zborovskega programa in temeljita priprava na tekmovanje mladinskih zborov Landesjugendsingen in Bundesjugendsingen 2023, ki bo po 30 letih spet potekalo na Koroškem. Delavnice se je udeležilo 37 pevcev in pevk, starih med 7 in 20 let. Dokaz o intenzivnem delu je med drugim polna mapa s pevskimi notami, od slovenske narodne, preko nemške, angleške, retoromanske do afriške pesmi. Nekaj komadov sta se zbora naučila skupaj, kar je bilo mlajšim pevcem še posebej všeč. Kot referenti so delavnico spremljali Alexandra Rainer (otroški zbor), Martin Stampfl (mlad zbor) in Tobias Mistelbauer, ki je vadil in prepeval z obema zboroma in jih naučil predvsem slovenskih pesmi. Že soboto poprej so se mladi predstavili z nekaj pesmimi pri zaključni maši po občnem zboru društva IniciativAngola.

in otroški zbor SPD Danica.

Po omejitvah zadnjih let pa je bila velika želja in cilj še posebej krepiti tudi socialne kontakte, medsebojne odnose in odgovornosti ter povezovanje med mladimi. V lepem ambientu, v skupnih igrah, pripovedovanju smešnic, prepevanju in plesanju, ob skupnih obrokih in klepetanju dolgo v noč je bilo vzdušje enkratno.

Posebna hvala velja društvu in odbornikom SPD Danica, ki so omogočili in finančno podprli delavnico.