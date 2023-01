V petek, 13. januarja, so se v Žamanjah v gostilni Hotel am See družine Picey na občnem zboru SPD Vinko Poljanec zbrali članice in člani, odbornice in odborniki, pevci in častni gostje (poslovodeči predsednik SPZ Mitja Rovšek, tajnik KKZ Martin Kuchling in podžupan občine Škocjan Lojze Lach). Izvedeli so, kakšno je bilo delovanje društva med pandemijo, ki pa ni ogrozila finančne stabilnosti. Seveda so predstavili tudi načrte za to leto, ko želijo spet prirejati stalnice in še dodatne prireditve. Vigredni koncert bo 22. aprila 2023, na poletni večer pa bodo vabili 29. julija 2023.

Na volitvah so soglasno potrdili Miha Lipnika kot predsednika ter nosilce naslednjih nalog: podpredsednik Kristijan Urak, tajnik Stefan Starz, namestnik tajnika Nicolai Wicher, blagajnik Niko Polzer ter namestnik blagajnika Gregor Slugovc-Sternad.