Nepozaben maturantski ples Dvojezične trgovske akademije

V nabito polnih prostorih Casineuma v Vrbi je v soboto, 28.januarja pod geslom »Masquerade« potekal maturantski ples Dvojezične trgovske akademije v Celovcu. Ob vročih ritmih (DJ Dropstar & DJ Churcher) ter lepih melodijah Ansambla Rosa je zaplesalo in uživalo več generacij. Zamisel plesa je bila “maskam” po treh letih zatišja spet dati pozitiven pomen in jih nositi kakor šeme v pustu. Prav te je lahko občinstvo občudovalo na polonezi, ki so ga pripravili maturantke in maturantje 5a in 5b razreda. Izvrstna kulinarika, bogata tombola in dražba slik so dodatno navduševale in poskrbele za dobro vzdušje do zgodnjih jutranjih ur. FOTO: STEFAN REICHMANN