Mnogo kmetov in drugih gostov, ki so prišli v soboto, 28. januarja, v pliberški Kulturni dom, se je s tem odzvalo vabilu Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov. Pri vhodu so zbornični svetniki SJK Marjan Čik, Franc Jožef Smrtnik, Franc Baumgartner in Štefan Domej pozdravljali obiskovalke in obiskovalce plesa.