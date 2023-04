Pod Velikim vrhom Košute, na južni strani Korošice (Ljubeljske Babe) je v soboto, 18. marca 2023, na pobudo in ob podpori odvetnika dr. Silva Tischlerja potekala skupna vaja gorskih reševalcev z obeh strani Karavank. Vajo so skrbno in z dokajšnjim trudom pripravili gorski reševalci iz Tržiča pod vodstvom Janeza Primožiča.

Domneva alarma oz. vaje je bila, da je plaz zasul štiri turne smučarje. Sodelovalo je 62 gorskih reševalk in reševalcev iz Borovelj in Tržiča, Radovljice in z Jezerskega. Boroveljsko skupino sta vodila Christian Arnusch in Hubert Schuster. Podprli so jih helikopterska služba Slovenske vojske in Slovenske policije, ki sta rešili vsaka po enega poškodovanca. Dva zasuta oz. zakopana alpinista so našli štirje lavinski psi iz Avstrije in iz Slovenije. Gorski reševalci so ju izkopali in privedli varno v dolino.Boroveljski in tržiški alpinisti so naposled vadili še z žolnami (LVS/Pieps) in sondiranje.

Gorski reševalci med vajo

Sklepni rezime vseh udeležencev je bil izredno pozitiven: vaja je spričo dejstva, da se pozimi na južni strani Ljubelja giba na stotine turnih smučarjev in pohodnikov, imela realistično ozadje. Omogočila pa je tudi medsebojno spoznavanje sodelujočih iz dveh sosednjih, geografsko tesno povezanih območij.

Gorski reševalci iz Tržiča in Borovelj so se na licu mesta zmenili za naslednjo skupno akcijo, ki jo bodo predvidoma pripravili naslednje leto Boroveljčani na severni strani Karavank v Podnu.