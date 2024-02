Prvi Ples Danice je bil leta 1971, že drugi ples leta 1972 pa so morali odpovedati zaradi tifusa v Libučah. Prihodnjo soboto, 3. februarja, pa je na sporedu že 50. Ples Danice.

Prvi ples Danice 14. februarja 1971 je bil v nedeljo ob 19.00 pri Voglu. Prireditelji so vabili s pestrim kulturnim sporedom: pred veselico je bil na sporedu kratek koncert pevskega zbora Danica pod vodstvom Hanzija Kežarja st. Na sporedu so bili tudi kratki šaljivi prizori, ki so jih uprizorili prijatelji iz Zreč v sosednji Sloveniji. Takrat so bili pevke in pevci Danice povezani z zreškimi pevskimi prijatelji in bili povabljeni v Zreče, Zrečani pa so jim vrnili obisk na prvem plesu Danice z igralskim in pevskim programom. Višek 1. Plesa Danice, na katerem je udeležence pozdravil predsednik pevskega zbora Anton Rutar, pa je bilo igranje ansambla Fantje treh dolin. Takrat je bil ta ansambel, ki so ga sestavljali muzikanti iz Drav­ske, Mislinjske in Saleške doline, izredno popularen tudi pri koroških Slovencih in je poskrbel za to, da so se udeleženci plesa v nabito polni dvorani pri Voglu v Šentprimožu odlično zabavali do zgodnjih jutranjih ur.

V 70. letih prejšnjega stoletja so med letoma 1975 in 1982 zabavali plesalke in plesalce Fantje iz Podjune pod vodstvom Gojerjevih fantov iz Lovank.

Ko bi moral biti naslednje leto spet Ples Danice, je šentviški Danici preprečil pustno zabavo tifus v Libučah. Izbruhnil je na pogrebu nepričakovano umrlega spodnjelibuškega gostilničarja Šimeja Marina. Takrat je bila domala vsa spodnja Podjuna v karanteni.



Ansambel Zmeda je na Plesu Danice igral leta 1988: (1. vrsta z leve) Miha Stern, Helmut Sadnikar, Hanzi Kežar; 2. vrsta z leve: Kristijan Sadnikar, Marjana Polzer, por. Sadovnik, Heinz Luschnig, Marija Kežar, por. Hajnžič, Vladimir Polzer

Leto pozneje je Danica, pri kateri je leta 1972 predsednika Emila Hobla v tej funkciji nasledil Stanko Wakounig, danes pa ji predseduje Samo Wakounig, lahko spet vabila na ples – od leta 1980 naprej v Kulturni dom v Šentprimožu in dokler ni v naslednjem tisočletju, ko je začela divjati korona, spet morala odpovedati dva plesa. Toliko bolj se veseli, da lahko v soboto, 3. februarja, vabi na zlati ples s pevskim pozdravom, polnočnim vložkom v izvedbi mladine Danice in z bogatim srečolovom. Po stari tradiciji bosta na začetku pozdravila udeležence plesa Danice društveni pevski zbor in predsednik Samo Wakounig.