Zadnje ljubezensko pismo, tak je naslov nove uprizoritve skupine Sami močni. V farno dvorano v Šmihel so minuli konec tedna vabili na krstno predstavo. Vse nastopajoče osebe so že leta 2011 prestopile prag šmihelske gledališke šole.

»Ko smo bili majhni, smo glasovali. Vsak je moral predlagati ime za skupino. Na izbiro je bilo nekaj z marmelado, polži in sedem kil marelic. Na koncu pa je največ glasov dobilo ime Sedem močnih,« pravi Ajda Kušej, ki z gledališko skupino povezuje druženje s prijatelji. Na začetku sta skupino kot mentorici spremljali Veronika Kušej in Kristina Trap-Jernej. Slednja je v teku let prevzela v Šmihelu lutkarsko skupino, tako da je nato igralce spremljala le še Veronika Kušej, ki pravi, da je »posebnost te skupine gotovo v tem, da so se preizkusili v mnogih gledaliških žanrih in to brez pritiska«. V Šmihelu je namreč navada, da v prvih treh letih obiskujejo gledališko šolo – v tem času pa še ne stopijo na oder, temveč se naučijo osnovnih gledaliških veščin. Skupina se je v teku let nato ukvarjala z lukarstvom, senčnim gledališčem, dramo, komedijo ter nazadnje z gibalnim gledališčem.

Natančni gibi in navdušena publika

»Z gibi smo pokazali, kako se pride v pravi dotik z ljudmi in na koncu prikazali pravo ljubezen,« je po igri povedal David Pečovnik, ki se je skupini pridružil, ko se je z družino preselil iz Slovenije v Avstrijo in je tako še naprej govoril slovensko. V predstavi, za katero je besedilo napisala Simona Semenič, so igralke in igralca preko gibov in z redkimi, a zelo jasnimi besedami prikazali publiki nesposobnost komuniciranja v današnjem svetu in medsebojno oddaljenost ljudi. Igrali so se s čustvi. Najbolj je iskrica preskočila na publiko pri plesnih delih, se je slišalo v pogovorih po igri. Glavno sporočilo igre, ki jo je režiral Sebastjan Starič, pa je bilo, da je treba znati po­slušati in da znamo komunicirati, je po predstavi povedala igralka Ajda Kušej.

Bliža se konec del v farni dvorani v Šmihelu

Po treh letih intenzivnega dela se prenova bliža koncu, pravi predsednik KPD Šmihel Silvo Jernej. Dodaja, da je potrebno še nekaj dela. Napovedal pa je, da bodo konec junija javnosti predstavili prenovljene prostore.