V nedeljo, 10. julija, so se kljub jutranjim dežnim kapljam domačini in obiskovalci iz bližnje in daljnje okolice odpravili na Komeljski Vrh, na tradicionalno srečanje pri Štiabarju.

Glasbena spremljava pri maši

Na srečanje pri Štiabarju nad 1000 m nadmorske višine so vabili Katoliško prosvetno društvo Drava (predsednik Leonhard Katz), Živinorejska zadruga za Libuče in okolico (predsednik Joško Nachbar), Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov (pod vodstvom Stefana Domeja) in Katoliška otroška mladina. Obiskovalce je skozi program vodil Jakob (Jokej) Logar.

Prijava na olimpijado

Srečanje se je začelo s sveto mašo z Mihaelom Golavčnikom, župnikom iz Suhe in Žvabeka. Pevke glasbeno-instrumentalne skupine KPD Drava in pevci cerkvenega zbora na Suhi so mašo glasbeno popestrili, kot tonski mojster pa jih je spremljal Danilo Katz.

Na Komeljskem Vrhu so se srečali župan Suhe Patrick Skubel, podžupan Prevalj Boštjan Gorenšek, član občinskega predstojništva Peter Trampusch, občinski svetnik Christian Böhm idr. Štefan Domej, predsednik Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov, je v svojem nagovoru poudaril pomen kmetijstva in regionalnih pridelkov ter izrazil upanje, da se bo v prihodnje še izplačalo biti kmet tudi v gorskih predelih.

Gostilna Piko je poskrbela za dobrote iz kuhinje.

Po maši je za okusno kosilo ob senčnem gozdičku poskrbel Hans Piko s svojim timom iz Vidre vasi. Po kosilu pa so otroci dočakali višek dneva, in sicer otroško olimpijado z igrami na travniku. Olimpijado sta pripravili Eva in Nina Kogelnik.

Del druženja na Komeljskem Vrhu je vsako leto tudi srečanje starodobnih vozil. Letos jih iz vremenskih razlogov ni bilo toliko kot v preteklih letih, obiskovalci pa so vseeno imeli kaj videti.

Jokej Logar: Tukaj se srečujemo že več kot 40 let. Ker se nismo mogli vedno srečati, je danes 32. srečanje. Vsako leto pripravimo društveni letni program. To srečanje je društvena stalnica, zato vsi radi pomagamo. Imamo zavzete mlade društvenice, ki so pripravile program za otroke. Vsak ve, kaj mora narediti, tako da stvari dobro tečejo. Veseli nas, da je v zadnjih 20 letih srečanje postalo čezmejno, da ga obiskujejo ljudje s slovenske in koroške strani, ter da se tukaj družijo v prijetnem in domačem vzdušju.

