Prijateljsko srečanje pri Štiabarju

V nedeljo, 10. julija, so se kljub jutranjim dežnim kapljam domačini in obiskovalci iz bližnje in daljnje okolice odpravili na Komeljski Vrh, na tradicionalno srečanje pri Štiabarju. Na srečanje pri Štiabarju nad 1000 m nadmorske višine so vabili Katoliško prosvetno društvo Drava (predsednik Leonhard Katz), Živinorejska zadruga za Libuče in okolico (predsednik Joško Nachbar), Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov (pod vodstvom Stefana Domeja) in Katoliška otroška mladina.

Prispevek najdete tukaj: Povezava