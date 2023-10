Uredniški odbor zbornika Kol'kor zvezdic vrh neba ter navzoči avtorji in avtorice prispevkov v zborniku. Z leve: Simon Trap, Meta Vouk, Matevž Grilc, Karl Smolle, Lea Vouk, Ana Grilc, Gregor Novak, David Ressman, Reginald Vospernik, Alan Kernjak, Nada Zerzer, Rudi Vouk, Igor Schellander, Stanko Bučovnik in Franci Serajnik. Med občinstvom so sedeli številni akterji pestre in razgibane zgodovine dunajskega kluba.

Jubilejni zbornik ob stoletnici Kluba slovenskih študentk*študentov na Dunaju so klubašinje in klubaši v torek, 10. oktobra, koroški publiki in številnim nekdanjim akterjem klubske zgodovine predstavili v celovški Kammerlichtspiele.

Skozi zgodovino Kluba slovenskih študentk*študentov na Dunaju, kakor jo v zborniku Kol’kor zvezdic vrh neba opisujejo prispevki okoli 50 avtorjev in avtoric, so na odru z obilo uprizoritvenih vložkov vodili Lea in Meta Vouk, Ana Grilc in Simon Trap. Skupaj so poudarili, da jih veseli, da »imamo enkrat tudi mi 10. oktobra kaj za praznovati«. Meta Vouk je o konceptu zbornika povedala: »Nismo samo poskušali predstaviti, kako deluje klub danes, temveč smo poskusili zajeti spomine iz vseh desetletij klubskega delovanja. Ob tem pa nam je bilo važno, da res zajamemo vse aktivnosti kluba, od lutk, zbora, gledališča, prireditev, aktivizma in še marsičesa drugega.«

Lea Vouk, Meta Vouk in Ana Grilc s Klubskim sendvičem

Simon Trap je predstavil plasti klubskega sendviča in njegove sestavine skozi desetletja: »Podlaga klubskega sendviča je kos kruha, ki simbolizira današnje klubsko delovanje. Antifašizem je v našem sendviču namaz, feminizem pa klobasa. Nadaljujemo z dimljenim sirom, prekajenim, kot so bili nekoč klubski prostori. Klubsko knjižnico v sendviču zastopa jabolko, črka »p« v paradižniku stoji za publikacije kluba, kumarice pa predstavljajo klubsko identiteto. Začimbe predstavljajo redno delovanje: tečaj slovenščine je sol, zbor je poper, gledališče in lutke pa sta vrhnja plast kruha. Ker MENS v klubsko delovanje vnaša mednarodni priokus, dodamo še malo čilija. 50. leta predstavlja sir, 60. leta solata, 70. so spet klobasa, 80. paradižnik, 90. leta so majoneza, 2000. leta zastopa ajvar, 2010. leta so spet kruh, 2020. leta pa oliva.« Tak je torej simbolni pomen klubskega sendviča, v katerega je nato ugriznil Simon Trap. V nadaljevanju predstavitve zbornika smo med drugim izvedeli, kaj je bil korotanski konflikt, kako je klub dobil unikatni točilni pult, o čem so tekle vroče debate v 60. in 70. letih, omenili so koordinirane akcije za dopolnilne napise na enojezičnih krajevnih napisih na južnem Koroškem in komite za odkrivanje neodkritih konfliktov, izvedeli smo tudi, zakaj je Marjan Pipp moral leta 1987 zlesti s koroške jelke na trgu pred dunajskim rotovžem in zakaj je sploh zlezel nanjo, pa še marsikaj drugega zanimivega, o čemer je mogoče več prebrati v izčrpnem zborniku.

Malo virov o prvem odboru

Predsednik KSŠŠD Simon Urban in odbornik Simon Trap

Zbornik ob 100-letnici KSŠŠD so uredili Alan Kernjak, Ana Grilc, Andrej Zerzer, Daniel Trampusch, Elsa Logar, Isabella Burtscher, Jasmina Gregorič, Julija Urban, Lara Ogris, Lea Vouk, Lucija Pfeifer, Meta Vouk, Mija Krajger, Simon Trap in Simon Urban. Uredniški odbor je med raziskavami zgodnje zgodovine kluba presenetilo, da leta 1923 ustanovitev Kluba ni bila objavljena v časopisu Koroški Slovenec, čeprav so ga pripravljali študenti in študentke na Dunaju. Gotovo pa je, da so med ustanovitelji leta 1923 bili Rudolf Blüml iz Šentpavla na Zilji, Marko Polcer iz Zgornjih Vinarij, Joško Tischler iz Zablate pri Kamnu, Jožko Hutter iz Globasnice, Tone Piskernik iz Železne Kaple, Tomaž Wieser iz Slovenjega Plajberka in Zdravko Zwitter iz Šentjakoba.

Bivši klubaši zadovoljni z zbornikom

Rudi Vouk je med predstavitvijo zbornika pogrešal edino omembo manjšinske solidarnosti med koroškimi Slovenci in južnimi Tirolci. Kristijan Schellander, nekdaj maoist, danes liberalni demokrat, se spominja, da so ga skupaj z Valentinom Simo poskušali neuspešno izključiti iz kluba: »Res smo zastopali tudi precejšnje bedarije.«

Zbornik in klubski ples

400-stranski zbornik lahko kupite v Mohorjevi knjigarni, v študentskih klubih na Dunaju in v Celovcu. Višek praznovanj bo klubski ples 4. novembra v Sofiensäle na Dunaju. Igrali bodo Bališ, Gedore, Noreia String Quartet in DJ JuDo.