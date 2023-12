Za Slovenski gledališki praznik, 8. decembra, ob 19.30 vabi Krščanska kulturna zveza letos na uprizoritev glasbene tragikomične satire »Frank V.« v režiji Miloša Lolića. Gostuje SNG Drama Maribor. Gre za eno najbolj kritičnih Dürrenmattovih dram, v kateri je družba druge polovice 20. stoletja (in, ne da bi avtor vedel, tudi družba 21. stoletja) neusmiljeno postavljena na sramotilni steber. Vstopnice so na voljo pri KKZ (0463 516243, [email protected]) oz. v slovenskih knjigarnah v Celovcu; popust za mladino in študente!