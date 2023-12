Hrvaški center na Dunaju je priredil prireditev v spomin na Hanzija Gabriela, ki je bil pri Hrvatih zelo priljubljen.

Kako spoštovan in priljubljen je bil pri gradiščanskih Hrvatih Hanzi Gabriel (1940–2021), Unčarjev Hanzi iz Šent­janža v Rožu, dokazuje tudi dejstvo, da so ga Hrvati prej počastili kot koroški Slovenci: prejel je osrednjo nagrado dunajskih Hrvatov METRON leta 2010, šele leto pozneje pa je bil na Koroškem počaščen s Tischlerjevo nagrado. Ta ljubezen je bila v vsakem oziru obojestranska. Tudi Hanzi Gabriel se je pri hrvaški skupnosti izredno dobro počutil, kar je tudi sam vedno spet rad poudaril.

Gabriele Novak-Karall

Kako živa je ta ljubezen še danes, dve leti po njegovi smrti julija 2021, je dokazala prav tako prireditev minuli petek, 24. novembra, v Hrvaškem centru pod naslovom: HANZI GABRIEL: Za glasbo in življenje. Polna prireditvena dvorana, vsebinsko bogati govori Aleksa Schusterja (prebral Feliks Bister, ker je Schuster zbolel) in Gabriele Novak-Karall, suverena povezava Petra Tyrana, v srce segajoči tamburaški zvoki tamburaških skupin Fermata in Štikapron/Steinbrunn, pričevanja prijateljev in sotrudnikov … skratka: bil je nepozaben večer v spomin velikega kulturnega ustvarjalca ali, kot je neki hrvaški udeleženec rekel: »Hanzi je bil naš prijatelj.«

Hanzi Gabriel (1940–2021) SLIKA: hrvatskicentar.at

Bil pa je to tudi večer v znamenju povezanosti med Hrvati in Slovenci. V tej zvezi je Gabriele Novak-Karall spomnila na hrvaško mašo v izvedbi Fermate in ansambla Kolo Slavuj. Na petkovi prireditvi so to povezanost podkrepili tudi številni obiskovalci iz vrst dunajskih Slovencev, posebej pa se je organizatorjem prireditve zahvalil tudi predsednik Slovenskega inštituta na Dunaju Herbert Seher.