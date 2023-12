V Kulturnem domu Pliberk bo tudi letos na praznik Marijinega brezmadežnega spočetja, 8. decembra, od 10. do 18. ure božična tržnica rokodelskih ustvarjalcev iz regije Geopark Karavanke. Pevci in pevke mešanega pevskega zbora pa spet vabijo na božično delavnico za otroke, ki bo v kulturnem domu med 14. in 17. uro. Ženske EL Pliberk bodo pred kulturnim domom na dobrodelnem bazarju ponudile domače kekse in druge dobrote. Izkupiček bazarja bo namenjen ljudem v stiski. S knjigami bo sodelovala tudi Mohorjeva knjigarna.