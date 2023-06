Toplo sonce že spodbuja igralke in igralce številnih gledaliških skupin in že usmerja misli na delavnico v Ankaranu. Dva tedna, od 20. avgusta do 1. septembra, bodo spet intenzivne vaje ob morju na Slovenski obali za pestro gledališko jesen. Tako bodo od septembra naprej društva spet teden za tednom vabila na predstave lutkovnih, otroških in mladinskih skupin.

Selani bodo zaključili sezono

Letošnja sezona se izteka s pestro in bogato statistiko. Gledališke skupine so v minuli sezoni predstavile 19 krstnih uprizoritev, sezono pa je 18. junijav Selah zaključila Mlajša skupina Gledališke šole KPD Planina Sele s predstavo Muca copatarica. Skupine so gostovale pri društvih in v raznih krajih v Sloveniji in Italiji. Vsi igralci si želijo čim večkrat stati na odru in razveseliti občinstvo.

Gledališko dejavnost pri slovenskih društvih izvajajo izkušeni režiserji in mentorji, ki do potankosti poskrbijo za vse. V gledališki družini deluje mnogo oseb, bodisi kot pomagači pri oblikovanju scene, kot tehniki, kot glasbeniki in drugo.

Nastopi na festivalu VIZIJE in državniških srečanjih

Gledališki festival Tribuna, ki je letos februarja v Celovcu privabil predvsem mlade obiskovalce, je tudi platforma za predstave, ki jih ocenjuje Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Ponosni smo na to, da so kar štiri lutkovne in gledališke skupine prejele vabilo na razne gledališke festivale v Sloveniji na državnem nivoju. Na festivalu VIZIJE v Novi Gorici sta se predstavili lutkovna skupina Lutke Mladje KKZ s predstavo Frankenštajn in gledališka skupina Sami močni iz Šmihela s predstavo Norci iz Helma.

Na letošnje srečanje lutkovnih skupin se je prijavilo 70 lutkovnih predstav vrtčevskih, šolskih in ljubiteljskih lutkovnih skupin. Selektorica režiserka Nika Bezeljak je na državniško srečanje uvrstila osem lutkovnih predstav. Med izbranimi so bili tudi lutkarji LutkeSrce iz Dobrle vasi s predstavo Pravljice v vesolju.

Na srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije se je prijavilo 185 predstav otroških gledališč iz vrtcev, osnovnih šol in kulturnih društev iz Slovenije in zamejstva. Selektor dramaturg in lutkovni ustvarjalec Anže Virant jih je na zaključno srečanje uvrstil 14. Izbral je tudi predstavo mladinske skupine Gledališke šole KPD Sele Tintenkiller ali Ubijalec črnila.

Vsi udeleženci državniških srečanj so prejeli zlato plaketo za izjemno kulturno dejavnost na področju lutkarstva in gledališča.