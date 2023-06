Pred nedavnim so se v Svečah in na Plešivcu nad Kotmaro vasjo ponovno srečali bivši maturantje letnika 1967, edinega fantovskega razreda v zgodovini Slovenske gimnazije v Celovcu. Od leve: Tone Marktl, dr. Teodor Domej, DI Štefan Orasche, Kristijan Krajger, Franc Starz, Tone Komar in Jožko Hudl. Na sliki manjka Mirko Paintner.

8. b po opravljeni maturi.