Dobrova je naselje med Dobom in Vogrčami z manj kot desetimi hišami, tam pa je tudi velika transformatorska postaja podjetja Kelag. Minuli torek, 31. oktobra, so tam predstavniki Kelaga s poslovodjem Reinhardom Drexlerjem na čelu vabili na simbolični začetek gradnje fotovoltaične elektrarne. Panele bodo postavili na dva hektarja velikem zemljišču. Letni donos elektrarne bo 2,1 milijona kilovatnih ur električnega toka, kar je približno letna poraba 600 povprečnih koroških gospodinjstev. Investicijska vsota znaša 1,9 milijona evrov. Načrtujejo, da bodo lahko elektrarno na omrežje priključili poleti 2024. Posebnost tega projekta je, da se bo na zemljišču pod fotovoltaičnimi paneli za približno 100 dni v letu paslo do 50 ovc ovčarjev Gerhild in Thomasa Koch iz Možberka pri Celovcu. S tem bodo lahko zemljišče koristili dvojno, na eni strani proizvajamo zeleno energijo, poleg tega pa še kakovostna živila, je bil o projektu prepričan ovčar Thomas Koch, ki bo v Pliberk pripeljal bovške ovce oz. trentarke (Krainer Steinschaf). Zemljišče za elektrarno je Kelag za 25 let najela od dveh lastnikov, eden od teh je cerkev. Začetka gradnje se je udeležil tudi pliberški mestni župnik Ivan Olip. »Privolili smo iz okoljevarstvenih razlogov, socialnega mišljenja, pa tudi zaradi oskrbe z energijo, ki jo moramo proizvajati tukaj na licu mesta, da ne bomo odvisni od bog ve kod,« je povedal Olip. Od vodje projekta Petra Prebia pa smo izvedeli, da bo v občini že kmalu po vsej verjetnosti nastala še ena podobna elektrarna.