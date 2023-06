Premiera Muce Copatarice v Selah: Red mora biti!

V nedeljo, 18. junija, je bila v farnem domu v Selah premiera Muce Copatarice, nove igre mlajše skupine Gledališke šole KPD Planina Sele. Občinstvo je uživalo v kratkočasni igri z elementi mjuzikla, vse nastopajoče so bile kos svojim vlogam.

Avtorica Muce Copatarice je slovenska pisateljica Ela Peroci (1922–2001), ki je eno najpriljubljenejših besedil otroške književnosti v slovenskem jeziku ustvarila leta 1957. Na odru farnega doma v Selah je vzgojno pripoved o pomenu reda, pospravljanja, a tudi o revščini in pogumu uprizorila mlajša skupina Gledališke šole KPD Planina Sele (vodstvo: Milka Olip in Martina Kelih). Uvodoma je predsednica KPD Planina Sele Milena Olip s citatom ameriške literarne kritičarke Barbare Johnson starše in stare starše opomnila na pomen časa, ki ga preživimo s svojimi otroki: »Da bi bili lahko v otrokovih jutrišnjih spominih, morate biti v otrokovem današnjem življenju.«

V naslovni vlogi Muce Copatarice je nastopila Maja Mutzbauer, otroke, ki pri njej najdejo svoje založene in obnošene copate, pa so odigrali Lara Dovjak, Julija Kelih, Mija Oraže, Mila Oraže in Sanja Oraže. Posebej odrsko prepripričljiv je bil prizor, v katerem Muca Copatarica zapisuje otroške želje glede copat, ki jih bo izdelala preko zime. Odlično se v predstavo vklopijo elementi mjuzikla s plesom in dvema pesmicama, z eno se otroci skušajo opogumiti med iskanjem Muce v gozdu, z drugo pesmico pa občinstvo spozna Muco Copatarico. Besedilo Ele Peroci je za uprizoritev priredila režiserka predstave Alenka Hain, pod glasbo pa se je podpisala Anja Oraže.