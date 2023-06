Na parkirišču podjetja J&M v Nonči vasi pri Pliberku se je minulo soboto, 17. junija, zbralo približno 200 motoristk in motoristov.

Klub motoristov Red Biker Koroška je vabil na blagoslov motornih koles v Pliberk. Kot je na dogodku povedal pliberški župnik Ivan Olip, pa je blagoslov namenjen predvsem tudi voznicam in voznikom motornih koles, »da bodo vedno dobro in pametno vozili, se varovali vsega hudega, se izogibali nevarnosti in vedno čutili božjo pomoč, bližino in varnost«. Olip je nato šel mimo motoristov in njihovih vozil in jih blagoslovil, delili pa so tudi majhne nalepke kot spomin na to prireditev v Pliberku. Goste, med njimi so bili številni motoristi iz sosednje Slovenije, je v obeh deželnih jezikih pozdravil predsednik »rdečih bikerjev« Janez Cvelf iz Nonče vasi: »Ta blagoslov organiziramo, ker nam je zelo pomembno, da ima vsak motorist nek ‘žegen od zgoraj’, da je varen na svojih poteh. Nekatere motoriste smo povprašali o razlogih, zakaj so se udeležili blagoslova v Pliberku.

Hermann Bričko (72) in Ignaz Wrantschurnig (68)

Ignaz Wrantschurnig: Z motornim kolesom se vozim že 40 let. Nabavil sem si motorno kolo, ker sem se izučil za mehanika in se mi je zdelo zanimivo. Bil sem že na Češkem, v Nemčiji in na Madžarskem, veliko se vozim tudi doma. Danes sem prišel sem zaradi blagoslova, ki ga bo dal naš župnik. To mi pomeni veliko. Vozim pa motor znamke Harley Davidson.

Hermann Bričko: Dve leti imam vespo, kupil sem jo namesto električnega kolesa. To sem si podaril za 70. rojstni dan. Rad se vozim, pri tem občutim neko svobodo. Daljše ture še nisem opravil, rad bi se peljal v Slovenijo in na Štajersko. Kljub temu sem v dveh letih prevozil že 8000 kilometrov, to pa samo v naši okolici.

Stefan Kramer (69) in Stefan Boschitz (62)

Stefan Kramer: Pri vožnji z motornim kolesom se sprostim in si vzamem časa zase, to je en lep občutek. Med letom prevozim okoli 5000 kilometrov. Blagoslovitve sem se udeležil, ker se moraš človek zavedati, da nisi sam šef celega sveta, ampak da potrebujemo tudi žegen od zgoraj. Bog nas zmeraj spremlja, tudi pri vožnji z motorjem.

Stefan Boschitz: Brez božjega žegna ne gre, včasih prideš v situacijo, ko ti pomaga bog in zavedaš se, da te spremlja na tem svetu. Z motornim kolesom se vozim, da se malo sprostim in uživam v naravi in vse drugo malo izklopim. Vozim se že osem let, motivirala me je moja žena in tako sem prišel k temu lepemu športu.