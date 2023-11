Predstava z naslovom Generalka obravnava težave, s katerimi se danes med odraščanjem srečujejo mladostniki.

Lutkovna skupina Srce 2 pod vodstvom režiserja Matevža Gregoriča s predstavo Generalka prikazuje zasvojenost s pametnimi telefoni, družbenim omrežjem in računalniškimi igricami, medvrstniško nasilje, prvo ljubezen in še marsikaj drugega. V predstavi Generalka se lutkarji ne skrivajo pred občinstvom za zastorom, temveč lutke vodijo po mizi sredi odra. Mešanica dialogov med igralkami in igralci na odru ter med lutkami, ki jih vodijo Anja Ilgovc, Nikolai Kontschitsch, Neva Pucher, Mattia Sienčnik, Niko Lesjak, Julijan Sturm in Florian Wrienz, poskrbi za dinamiko igre, pa tudi za demonstracijo breztežnosti in magičnosti, ki sta lastni vešče vodenim lutkam. Igra ima dvojno strukturo, po eni strani spremljamo igralce, ki jih je na zadnji vaji pred generalko zapustil režiser, po drugi strani pa lutkovno predstavo, ki so jo nameravali uprozoriti pod njegovim vodstvom. Igralci med seboj na določeni točki razpravljajo o tem, ali je ena od replik res v besedilu ali pa si jo je ravnokar izmislil igralec. V lutkovni predstavi se večkrat pojavi tudi bog interneta, ki se predstavlja kot Dusty Urial in želi v možgane glavnega junaka lutkovne predstave naložiti aplikacijo za igro Fortnite. V razvoju igre, ki obravnava tudi vplivnice oz. influencerke, se glavni junak zave, da sicer tudi resnično življenje ni brez nevarnosti, a sta kljub temu prava sreča in ljubezen mogoči samo v njem, ne pa na zaslonu pametnega telefona. Mentorici lutkovne skupine Srce 2 sta Rosana Pucher in Ines Lesjak.

