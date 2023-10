Neznani umetniški kolektiv »hvaležnih« (Kollektiv der Dankbaren) je 26. oktobra na celovški stolnični ploščadi preoblekel tamkajšnji spomenik odvedenih z novim napisom. V novem tekstu se zahvaljujejo partizanom za rešene in osvobojene otroke, ženske in moške med drugo svetovno vojno in po njej. Nadalje opozarjajo na to, da ne smemo pozabiti zgodovine, da bi se ne ponovila.

Spomenik je bil postavljen leta 1990 in spominja na »otroke, žene in može, ki so jih med drugo svetovno vojno in po njej pobili partizani.« Iniciativa »KOROŠKA/KÄRNTEN gemeinsam erinnern/skupno ohranimo spomin« že leta opozarja, da je treba »dopolniti zgodovinsko pripoved, ki je na trgu pred celovško stolnico predstavljena v zelo okrnjeni obliki.« S spominskim delom želijo krepiti pozitiven pogled na antifašistični upor in osvoboditev izpod nacizma. Partizanskih zunajsodnih pobojev civilistov iniciativa noče zamolčati.

Kolektiv je preoblečeni spomenik poimenoval spomenik zahvale proti pozabljanju zgodovine na Koroškem in v Avstriji. V izjavi kolektiv opozarja na to, da se je Avstrija lahko sklicevala na žrtve in prispevek koroških partizanov v boju proti nacionalsocializmu pri pogajanjih za avstrijsko državno pogodbo. Ta prispevek je od avstrijskega prebivalstva že med vojno (leta 1943) zahtevala Moskovska deklaracija.

Leta 2022 je iniciativa predstavila deset umetniških projektov, ki predlagajo kritičen pristop do obstoječega spomenika in pozivajo h kontekstualizaciji zgodovine trga. Predlogi segajo od izrezanja delov obstoječega kamna do postavitve dodatnega spomenika, s katerim bi se zahvalili partizanom.