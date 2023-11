Športno društvo za tek na smučeh iz Breške vasi, Langlauf Pirkdorf, je na zadnji tekmi pred zimsko sezono doseglo vidne rezultate. V svojih starostnih kategorijah so prvo mesto osvojili Regina Mori, Helena Skuk, Paul Poppernitsch, Julia Skuk in Neža Mori. Tretje mesto si je zagotovil Gregor Nachbar, za las pa sta stopničke zgrešili Livia Marzano in Lena Poppernitsch. Tekmovanje tokrat ni potekalo, kakor navadno poleti, na rolkah, temveč v kros teku. Izidi se kljub temu prištevajo k skupnemu seštevku koroškega prvenstva v teku na smučeh. Športni vodja Robert Poppernitsch je razložil, da so tovrstna tekmovanja pomembna za motivacijo mladih. Kros tek se pri tem priporoča, ker je pri njem, podobno kot pri teku na smučeh, v ospredju vzdržljivost. Prvo tekmo na snežnih progah v teku na smučeh pa bodo imeli 5. januarja v Obertilliachu.