Mlajša gledališka skupina Bilka je 17. decembra 2021 gledalcem na ogled na Youtubu ponudila premiero z naslovom »15 razlogov, zakaj …« 40-minutno predstavo so v k & k centru Šentjanž v novembru odigrali Lana Einspieler, Jaron Jabornig, Marko Kulnik, Nina Mansch, Nevena Voglauer in Elena Weber. Mentorici sta bili Andrea Jabornig in Michaela Halleger, predstavo pa je režirala Ana Ruter.

Zgodba se začne s protestnimi plakati, ki nosijo sporočila, kot so »Stop nastop«, »Oder je sranje«, »Nismo ovce«, »Teater je smrt«. Otroci povedo, da imajo za nas, gledalce, posebno sporočilo in opozorilo, in sicer da je obiskovanje gledališke skupine in s tem igranje v predstavah slaba ideja. Ob stalnem poudarjanju, da jim za nas ni vseeno, nam v zaporednem nizu kot argumente glavnega sporočila predstave prikažejo različne dogodke. Razlogi so različni: ti kot član gledališke skupine vadiš prizore, starši pa želijo biti na vaji in so se pripravljeni celo skregati z režiserko, samo da lahko gledajo svojega otroka, kako pridno vadi. Režiserka vztraja, da morajo otroci vaditi brez staršev. Gledališče odraslega na koncu spravi v jok, nam nastopajoči nadalje pojasnjujejo »razloge, zakaj …«. V razlogih se skriva krutost igre, v kateri se pojavi dekle, ki zmeraj igra isto vlogo, ti pa se moraš podrediti do te mere, da si nazadnje hrošč, na katerega stopi in ga pomečka prav taisto dekle – ali pa se pojavi drugačna neprijetnost igre, v kateri je tvoj soigralec čudoviti in prekrasni »Oskar Kajzer«. Ob njem dekleta vzdihujejo, fantje pa mu zavidajo njegovo športno postavo. »Ali se sploh lahko nekdo, ki ima v predstavi Oskarja Kajzerja, nauči prizorov? – Seveda ne, to je nemogoče!« Tudi to, kar moraš opraviti pri maskerjih, preden stopiš na oder, ni vredno tolikšnega trpljenja, pravi fant, saj se šminka, puder in maska prav nikoli ne ujemajo s tvojo naravno barvo. In veste, kaj še? Prvi atentat na ameriškega predsednika v zgodovini se je zgodil v gledališču – tu ni kaj dodati. Gledališke kritike so eden od »skoraj petnajstih razlogov«, kjer smo priča dobro odigranemu prizoru, ko mora igralec bilčovškemu županu poljubiti čevlje, da se mu oddolži za očitke, ko skritizira njegovo v resnici dobro odigrano vlogo. Zakaj še? Sramežljivost pred govornim nastopanjem je lahko velika zadrega in nikakor ne mislite, da jo je lahko odpraviti. Pri dvanajstem razlogu nam brez dlake na jeziku povedo, da je igranje v gledališču pač butasto.

Mlada skupina je dobro uprizorila razloge, zakaj ne obiskovati gledališke skupine. »To je bilo skoraj 15 razlogov, zakaj ne začnite hoditi h gledališki skupini,« so v enem glasu povedali nastopajoči. S predstavo so »omajali« splošno mnenje, da je gledališče nekaj preprostega, zabavnega in priljubljenega in nam hkrati razkrili, da se za delom v gledališču skriva tudi mnogo nevšečnosti, ki so del gledališčnikovega vsakdana.