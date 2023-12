Otroška gledališka skupina na Dunaju je minulo soboto, 25. novembra, navdušila v gledališki hiši za mlado publiko »Dschungel Wien«, številne gledalce s predstavo po motivih »Otok-Pu – Otok otrok« avtorice Mire Lobe. Za režijo so pridobili priznano režiserko Niko Sommeregger, ki je že uprizorila razne druge gledališke projekte v tej dunajski ustanovi. Vsebina igre, ki jo je Nika pri­pravila za oder, ima zgodovinsko ozadje, transporte judovskih otrok iz nacistične Nemčije v Anglijo, Kanado in ZDA.

Država Urbija je v vojni in podvržena zračnim napadom. Vnuk predsednika prijateljske države Terrania, ki ni vpletena v vojno, prepriča svojega dedka, da otroke z vojnega območja prepeljejo z ladjami v Terranio na varno. Ena ladja pri tem naleti na mino in se potopi. Skoraj vse otroke rešijo z rešilnimi čolni, le čoln z enajstimi otroki neopazno odplava stran in nasede na samotnem otoku. Otroci so naenkrat sami. Raziskujejo otok in vsak prispeva k skupnosti tisto, kar zna. Zgradijo si hišo, gojijo živali, sejejo in sadijo zelenjavo, žagajo les, poskrbijo za ogenj in pri tem drug drugemu pomagajo. Tako jim uspe preživeti na otoku, ki ga imenujejo Otok Pu. Tudi zanje je rešilna ladja že na poti.

Z režijsko spretnostjo, senčnim prizorom, zvočnimi efekti in elementi mladostne domišljije je uprizoritev dobro uspela. Posrečeno so pokazali, kaj znajo: Namu in Lino Bister, Bor Cvetković Šarkanović, Luana Garcia Fonseca, Lisa Frauenberger, Olga in Jurij Hrastnik, Milena Kelih, Laura Kotar, Elena Moschitz in Pia Poljanec. Publika jih je nagradila z velikim aplavzom.

V imenu staršev in društva SID se je Tamara Pinter-Kelih zahvalila vsem, ki so prispevali, da je gledališka predstava z mladimi bila uprizorjena: Zelenim, ki so brezplačno ponudili prostore za vaje v 20. okraju, Jeleni Cvetković Šarkanović, ki je spremljala skupino v Ankaran, Barbari Eckert za prevod v slovenščino, Krščanski kulturni zvezi, da je skupini omogočila gledališki teden na morju, režiserki Niki Sommeregger in mentorici Miji Krajger, sponzorjem BKA in Uradu za Slovence v zamejstvu RS. Zahvala velja tudi Natalji Pinter, ki skrbi za vso organizacijo gledališkega abonmaja SIDEK, ki je pri otrocih in starših zelo priljubljen. Mučno pa je vedno spet iskanje primernih gledaliških prostorov petkrat na leto. Čas bi bil, da bi imeli stalne pro­­s­tore.